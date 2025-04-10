Синоптик рассказал, где в Свердловской области выпало больше всего снега

В городах Свердловской области за 12 часов выпало более 10 сантиметров осадков. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
Осадки считались с 8 утра по 8 вечера, сообщил Пулин в своем telegram-канале. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Верхнем Дуброво — 12 мм (1 мм равен 1 сантиметру осадков). В Екатеринбурге осадки достигли 11 мм. В Алапаевске и Михайловске выпало 10 мм, в Бисерти 9 мм. В большом количестве городов — Ирбит, Красноуфимск, Невьянск, Ревда, Шамары — выпало 8 мм. В Нижнем Тагиле и Туринске осадки достигли 6 мм.
В Артемовском, Сысерти, Кушве, Каменске-Уральском, Висиме, Камышлове, Верхотурье, Таборы, Тугулыме Тавде и Гари выпало менее 5 мм осадков. Не было снега или дождя вовсе в Ивделе, Кытлыме, Североуральске Серове.
Снегопады начались около 11 часов утра на юго-западе области в рамках активности атмосферного фронта. В течение дня зоны осадков распространялись преимущественно на север. Смещение циклона с Южного Урала в Зауралье привело к тому, что снегопады направились восточнее. В Екатеринбурге сильный снегопад начался примерно в 19:30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!