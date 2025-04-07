Нарколог Шуров рассказал, как умирал Паша Техник

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался от аспирационной пневмонии, вызванной попаданием рвотных масс в легкие после употребления наркотиков. Об этом сообщил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.
«Когда под наркотиками нарушается сознание, при рвотном рефлексе не блокируется дыхательный путь, он отхлебался в собственной блевотине <...> Он не заразился в классическом виде, у нас инфекции бывают разные <...> Когда желудочная кислота попадает в легкие, там роль инфекции может выполнять все что угодно», — сказал Василий Шуров в беседе с aif.ru. Он отметил, что после попадания рвоты в легкие, Ивлев находился в таком состоянии около суток. Из-за тяжелой гипоксии у него уже развилась пневмония, респираторный дистресс и полиорганная недостаточность. И пневмония у него была не обычная, а аспирационная, для ее возникновения микробы были не нужны, заключил Шуров.
Паша Техник умер в больнице в Таиланде 4 апреля, после нескольких дней, проведенных в коме. Директор артиста Марк Яровный и таиландские врачи называли в качестве причины смерти легочную пневмонию.
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