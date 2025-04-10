Виновников страшного пожара в Сосьве отдали под суд

За масштабный пожар, который два года назад уничтожил более 100 домов в Сосьве (Свердловская область) и погубил двух пенсионеров, будут судить восьмерых человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по чч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества)», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело передали в Серовский райсуд.
Речь идет об экс-главе городского округа, его заместителе, бывшем руководителе местного «Водоканала», экс-начальнике пожарной части и управляющем местной лесопилки. Также за страшный пожар ответят три сотрудника управления гражданской защиты Сосьвинского городского округа.
Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве. Там огонь уничтожил более 100 домов. Пострадавшие уже получили новые дома. Подробнее о ситуации с пожарами в регионе — в сюжете URA.RU.
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