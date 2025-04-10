10 апреля 2025

Виновников страшного пожара в Сосьве отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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За пожар в Сосьве ответят восемь человек
За пожар в Сосьве ответят восемь человек Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

За масштабный пожар, который два года назад уничтожил более 100 домов в Сосьве (Свердловская область) и погубил двух пенсионеров, будут судить восьмерых человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по чч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества)», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело передали в Серовский райсуд.

Речь идет об экс-главе городского округа, его заместителе, бывшем руководителе местного «Водоканала», экс-начальнике пожарной части и управляющем местной лесопилки. Также за страшный пожар ответят три сотрудника управления гражданской защиты Сосьвинского городского округа.

Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве. Там огонь уничтожил более 100 домов. Пострадавшие уже получили новые дома. Подробнее о ситуации с пожарами в регионе — в сюжете URA.RU.

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За масштабный пожар, который два года назад уничтожил более 100 домов в Сосьве (Свердловская область) и погубил двух пенсионеров, будут судить восьмерых человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по чч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества)», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело передали в Серовский райсуд. Речь идет об экс-главе городского округа, его заместителе, бывшем руководителе местного «Водоканала», экс-начальнике пожарной части и управляющем местной лесопилки. Также за страшный пожар ответят три сотрудника управления гражданской защиты Сосьвинского городского округа. Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве. Там огонь уничтожил более 100 домов. Пострадавшие уже получили новые дома. Подробнее о ситуации с пожарами в регионе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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