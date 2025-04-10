В главном вузе Кургана выбрали ректора

Надежда Дубив одержала победу на выборах ректора Курганского государственного университета (КГУ) 11 апреля. Об этом сообщается пресс-служба вуза после подведения итогов голосования.
«Прошла конференция работников и обучающихся Курганского государственного университета по избранию ректора. Победу на выборах одержала Надежда Дубив. Она получила 57 голосов (79%) делегатов», — указано в сообщении вуза.
На конференции присутствовало 72 делегата. В соответствии с положением о процедуре выборов ректора КГУ избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа присутствующих на конференции делегатов. Конкурент Дубив на выборах — доцент кафедры «Экономическая безопасность, финансы и учёт», начальник управления экономики, бухучета и отчетности вуза Андрей Кузьмин получил 13 голосов (18%).
Следующим этапом после избрания Надежды Дубив на пост ректора будет согласование документов в Министерстве науки и высшего образования РФ. Ректор вуза избирается на пятилетний срок. Дубив заняла должность ректора КГУ впервые в 2020 году. До этого в течение восьми лет в вузе назначались и.о. ректора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».