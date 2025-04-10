10 апреля 2025

В главном вузе Кургана выбрали ректора

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Надежда Дубив одержала победу на выборах ректора КГУ
Надежда Дубив одержала победу на выборах ректора КГУ Фото:

Надежда Дубив одержала победу на выборах ректора Курганского государственного университета (КГУ) 11 апреля. Об этом сообщается пресс-служба вуза после подведения итогов голосования.

«Прошла конференция работников и обучающихся Курганского государственного университета по избранию ректора. Победу на выборах одержала Надежда Дубив. Она получила 57 голосов (79%) делегатов», — указано в сообщении вуза.

На конференции присутствовало 72 делегата. В соответствии с положением о процедуре выборов ректора КГУ избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа присутствующих на конференции делегатов. Конкурент Дубив на выборах — доцент кафедры «Экономическая безопасность, финансы и учёт», начальник управления экономики, бухучета и отчетности вуза Андрей Кузьмин получил 13 голосов (18%).

Следующим этапом после избрания Надежды Дубив на пост ректора будет согласование документов в Министерстве науки и высшего образования РФ. Ректор вуза избирается на пятилетний срок. Дубив заняла должность ректора КГУ впервые в 2020 году. До этого в течение восьми лет в вузе назначались и.о. ректора. 

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Надежда Дубив одержала победу на выборах ректора Курганского государственного университета (КГУ) 11 апреля. Об этом сообщается пресс-служба вуза после подведения итогов голосования. «Прошла конференция работников и обучающихся Курганского государственного университета по избранию ректора. Победу на выборах одержала Надежда Дубив. Она получила 57 голосов (79%) делегатов», — указано в сообщении вуза. На конференции присутствовало 72 делегата. В соответствии с положением о процедуре выборов ректора КГУ избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа присутствующих на конференции делегатов. Конкурент Дубив на выборах — доцент кафедры «Экономическая безопасность, финансы и учёт», начальник управления экономики, бухучета и отчетности вуза Андрей Кузьмин получил 13 голосов (18%). Следующим этапом после избрания Надежды Дубив на пост ректора будет согласование документов в Министерстве науки и высшего образования РФ. Ректор вуза избирается на пятилетний срок. Дубив заняла должность ректора КГУ впервые в 2020 году. До этого в течение восьми лет в вузе назначались и.о. ректора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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