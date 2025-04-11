Губернатор Паслер начал ревизию обещаний Куйвашева, заморожены миллиарды

Денис Паслер заставит экономить свердловских чиновников, чтобы сократить госдолг
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер сменил Евгения Куйвашева на посту губернатора 26 марта
Денис Паслер сменил Евгения Куйвашева на посту губернатора 26 марта Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заморозил миллиарды, обещанные мэрам его предшественником Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщили три источника, близких к региональному кабмину.

«Паслер лично изучает каждый проект развития, каждую стройку, созваниваться с главами, задает вопросы. Если ответы его устраивают, средства разблокируются. В других случаях проекты откладываются или отменяются вовсе», — уточнил один из собеседников. Второй слышал, что пока единственный, кого это не коснулось, — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Пока все без исключения финансовые обещания, которые ему давал Куйвашев, подтверждаются», — добавил второй госслужащий.

А третий уточнил, что одна из целей начатого Паслером аудита — сокращение госдолга. Информацию, от каких проектов можно отказаться, он запросил также со всех министерств.

Сейчас госдолг находится на уровне 92 миллиардов рублей. И является одним из самых больших среди регионов УрФО.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заморозил миллиарды, обещанные мэрам его предшественником Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщили три источника, близких к региональному кабмину. «Паслер лично изучает каждый проект развития, каждую стройку, созваниваться с главами, задает вопросы. Если ответы его устраивают, средства разблокируются. В других случаях проекты откладываются или отменяются вовсе», — уточнил один из собеседников. Второй слышал, что пока единственный, кого это не коснулось, — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Пока все без исключения финансовые обещания, которые ему давал Куйвашев, подтверждаются», — добавил второй госслужащий. А третий уточнил, что одна из целей начатого Паслером аудита — сокращение госдолга. Информацию, от каких проектов можно отказаться, он запросил также со всех министерств. Сейчас госдолг находится на уровне 92 миллиардов рублей. И является одним из самых больших среди регионов УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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