Губернатор Паслер начал ревизию обещаний Куйвашева, заморожены миллиарды

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заморозил миллиарды, обещанные мэрам его предшественником Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщили три источника, близких к региональному кабмину.
«Паслер лично изучает каждый проект развития, каждую стройку, созваниваться с главами, задает вопросы. Если ответы его устраивают, средства разблокируются. В других случаях проекты откладываются или отменяются вовсе», — уточнил один из собеседников. Второй слышал, что пока единственный, кого это не коснулось, — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Пока все без исключения финансовые обещания, которые ему давал Куйвашев, подтверждаются», — добавил второй госслужащий.
А третий уточнил, что одна из целей начатого Паслером аудита — сокращение госдолга. Информацию, от каких проектов можно отказаться, он запросил также со всех министерств.
Сейчас госдолг находится на уровне 92 миллиардов рублей. И является одним из самых больших среди регионов УрФО.
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