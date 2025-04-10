10 апреля 2025

Губернатор Кухарук приехал с ревизией в самый скандальный город ХМАО

Губернатор Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Пыть-Ях
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Руслан Кухарук приехал с инспекцией в Пыть- Ях
Губернатор Руслан Кухарук приехал с инспекцией в Пыть- Ях Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Пыть-Яхе. Глава региона посетит объекты городской инфраструктуры, сообщил правительственный telegram-канал.

«Губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Пыть-Яхе. Глава региона посетит объекты городской инфраструктуры», — пишет Югра Z. Первыми точками в рабочей поездке главы региона станет путепровод через железнодорожные пути во 2А микрорайон и автомобильный мост через реку Большой Балык.

Ранее URA.RU анонсировало поездку главы региона в Пыть-Ях. Поводом стали многочисленные скандалы, которые потрясли в последнее время город.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Пыть-Яхе. Глава региона посетит объекты городской инфраструктуры, сообщил правительственный telegram-канал. «Губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Пыть-Яхе. Глава региона посетит объекты городской инфраструктуры», — пишет Югра Z. Первыми точками в рабочей поездке главы региона станет путепровод через железнодорожные пути во 2А микрорайон и автомобильный мост через реку Большой Балык. Ранее URA.RU анонсировало поездку главы региона в Пыть-Ях. Поводом стали многочисленные скандалы, которые потрясли в последнее время город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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