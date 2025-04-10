Губернатор Кухарук приехал с ревизией в самый скандальный город ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Пыть-Яхе. Глава региона посетит объекты городской инфраструктуры, сообщил правительственный telegram-канал.
«Губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Пыть-Яхе. Глава региона посетит объекты городской инфраструктуры», — пишет Югра Z. Первыми точками в рабочей поездке главы региона станет путепровод через железнодорожные пути во 2А микрорайон и автомобильный мост через реку Большой Балык.
Ранее URA.RU анонсировало поездку главы региона в Пыть-Ях. Поводом стали многочисленные скандалы, которые потрясли в последнее время город.
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