10 апреля 2025
09 апреля 2025

В Петербурге рост числа укусов клещей: первый случай боррелиоза

В Петербурге число жертв от укусов клещей превысило 200 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках профилактики против клещевого энцефалита была проведена вакцинация
В рамках профилактики против клещевого энцефалита была проведена вакцинация Фото:

В Петербурге зарегистрирован первый случай заражения боррелиозом. Согласно данным межрегионального управления Роспотребнадзора, всего было зафиксировано 163 обращения в медицинские организации с жалобами на клещей, в том числе 27 от детей.

«Зарегистрирован один случай боррелиоза, случаев клещевого энцефалита не выявлено», — пишет Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти в официальном группе ВКонтакте. Наибольшее количество случаев присасывания клещей пришлось на Пушкинский (15 случаев) и Курортный (6 случаев) районы.

В рамках профилактических мероприятий против клещевого энцефалита была проведена вакцинация 3 630 человек, включая 1 348 детей. В Ленобласти ситуация с укусами клещей оказалась менее напряженной: обратились 41 человек, включая 11 детей. В этом регионе не было зарегистрировано ни одного случая заболеваний клещевым энцефалитом или боррелиозом. Профилактика включала вакцинацию 843 человек, среди которых 377 детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге зарегистрирован первый случай заражения боррелиозом. Согласно данным межрегионального управления Роспотребнадзора, всего было зафиксировано 163 обращения в медицинские организации с жалобами на клещей, в том числе 27 от детей. «Зарегистрирован один случай боррелиоза, случаев клещевого энцефалита не выявлено», — пишет Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти в официальном группе ВКонтакте. Наибольшее количество случаев присасывания клещей пришлось на Пушкинский (15 случаев) и Курортный (6 случаев) районы. В рамках профилактических мероприятий против клещевого энцефалита была проведена вакцинация 3 630 человек, включая 1 348 детей. В Ленобласти ситуация с укусами клещей оказалась менее напряженной: обратились 41 человек, включая 11 детей. В этом регионе не было зарегистрировано ни одного случая заболеваний клещевым энцефалитом или боррелиозом. Профилактика включала вакцинацию 843 человек, среди которых 377 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...