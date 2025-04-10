В Петербурге рост числа укусов клещей: первый случай боррелиоза

В Петербурге зарегистрирован первый случай заражения боррелиозом. Согласно данным межрегионального управления Роспотребнадзора, всего было зафиксировано 163 обращения в медицинские организации с жалобами на клещей, в том числе 27 от детей.
«Зарегистрирован один случай боррелиоза, случаев клещевого энцефалита не выявлено», — пишет Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти в официальном группе ВКонтакте. Наибольшее количество случаев присасывания клещей пришлось на Пушкинский (15 случаев) и Курортный (6 случаев) районы.
В рамках профилактических мероприятий против клещевого энцефалита была проведена вакцинация 3 630 человек, включая 1 348 детей. В Ленобласти ситуация с укусами клещей оказалась менее напряженной: обратились 41 человек, включая 11 детей. В этом регионе не было зарегистрировано ни одного случая заболеваний клещевым энцефалитом или боррелиозом. Профилактика включала вакцинацию 843 человек, среди которых 377 детей.
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