10 апреля 2025

Бойцы СВО поблагодарили работников «Курганмашзавода» за гуманитарную помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кроме того, сотрудники завода приобрели и отправили генераторы в воинскую часть, где служат военнослужащие
Кроме того, сотрудники завода приобрели и отправили генераторы в воинскую часть, где служат военнослужащие Фото:

Бойцы специальной военной операции выразили благодарность коллективу Рубцовского филиала «Курганмашзавода» за предоставленную гуманитарную помощь. Об этом сообщает tеlegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД».

Сотрудники завода приобрели и отправили генераторы в воинскую часть, где служат военнослужащие. «Заводчане Рубцовского филиала КМЗ закупили генераторы и через фонд помощи „Общее дело“ направили гуманитарный груз в часть, где проходят службу алтайские ребята, среди которых есть и наш заводчанин», — пишет tg-канал.

Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Чепура, специалист по молодежной политике «Курганмашзавода» и член регионального отделения Союза машиностроителей России, стала одной из победителей Всероссийского конкурса «В команде СоюзМаш». В конкурсе участвовали более 200 претендентов из разных уголков страны, но победу одержали только 11 самых активных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы специальной военной операции выразили благодарность коллективу Рубцовского филиала «Курганмашзавода» за предоставленную гуманитарную помощь. Об этом сообщает tеlegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД». Сотрудники завода приобрели и отправили генераторы в воинскую часть, где служат военнослужащие. «Заводчане Рубцовского филиала КМЗ закупили генераторы и через фонд помощи „Общее дело“ направили гуманитарный груз в часть, где проходят службу алтайские ребята, среди которых есть и наш заводчанин», — пишет tg-канал. Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Чепура, специалист по молодежной политике «Курганмашзавода» и член регионального отделения Союза машиностроителей России, стала одной из победителей Всероссийского конкурса «В команде СоюзМаш». В конкурсе участвовали более 200 претендентов из разных уголков страны, но победу одержали только 11 самых активных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...