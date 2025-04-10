Бойцы специальной военной операции выразили благодарность коллективу Рубцовского филиала «Курганмашзавода» за предоставленную гуманитарную помощь. Об этом сообщает tеlegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД».
Сотрудники завода приобрели и отправили генераторы в воинскую часть, где служат военнослужащие. «Заводчане Рубцовского филиала КМЗ закупили генераторы и через фонд помощи „Общее дело“ направили гуманитарный груз в часть, где проходят службу алтайские ребята, среди которых есть и наш заводчанин», — пишет tg-канал.
Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Чепура, специалист по молодежной политике «Курганмашзавода» и член регионального отделения Союза машиностроителей России, стала одной из победителей Всероссийского конкурса «В команде СоюзМаш». В конкурсе участвовали более 200 претендентов из разных уголков страны, но победу одержали только 11 самых активных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».