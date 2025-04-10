Курган богат талантами: сотрудница завода победила на Всероссийском конкурсе

Ирина Чепура, специалист по молодежной политике «Курганмашзавода» и член регионального отделения Союза машиностроителей России, стала одной из победителей Всероссийского конкурса «В команде СоюзМаш». Об этом сообщает telegram-канале «КУРГАНМАШЗАВОД».
В конкурсе участвовали более 200 претендентов из разных уголков страны, но победу одержали только 11 самых активных. «Никогда в жизни не выигрывала, а тут победа. Прыгала от счастья. Это возможность выйти на новый уровень организации мероприятий», — отметила Ирина Чепура. Конкурс «В команде СоюзМаш» направлен на формирование молодежной команды специалистов в сфере машиностроения. Среди проектов, которые будут организовываться с участием победителей, значатся такие значимые события, как Международный форум «Инженеры будущего», авиасалон «МАКС» и Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России». Эти мероприятия играют важную роль в развитии отрасли и подготовке нового поколения специалистов.
Конкурс «В команде СоюзМаш», в котором победила Ирина Чепура, является частью усилий по развитию молодежной политики в области машиностроения. Это событие совпадает с возрождением профессиональных конкурсов в регионе.
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