Ветеранов в ЯНАО ждут большие перемены по ежемесячным выплатам и статусу

Власти Ямала кардинально меняют перечень мер соцподдержки ветеранов округа. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщают в окружном правительстве. Кроме этого, изменятся условия присвоения звания ветерана. Только стажа будет недостаточно.
«С 1 января 2026 года изменятся условия для присвоения звания „Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа“ и перечень мер социальной поддержки для этой категории населения», — сообщает пресс-служба окружных властей.
По данным источника, со следующего года в округе устанавливается ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей ветеранам из числа неработающих пенсионеров, а также неработающих граждан — женщин старше 50 лет и мужчин, достигших возраста 55 лет. Исключение сделают только для оленеводов и чумработниц, а также рыбаков и охотников, ведущих традиционные промыслы. Им выплата будет назначаться вне зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности.
«При этом будут упразднены ежемесячная денежная выплата 1413 рублей и жилищно-коммунальная выплата, средний размер которой составляет около 1500 рублей», – отмечает источник.
Как поясняют в пресс-службе окружного правительства, ветераны, которые по совокупности двух предоставляемых льгот (ежемесячной денежной выплаты и жилищно-коммунальной выплаты) получали, например, один — 2200 рублей, а другой — 3300 рублей, с 1 января 2026 года будут уравнены в своих правах. «Такое единообразие соответствует принципу справедливости на социальное обеспечение граждан одной льготной категории», — считают ямальские власти.
В ЯНАО звание ветерана имеют почти 25 тысяч ямальцев. Теперь меры их соцподдержки в округе трансформируются и унифицируются. Таже сообщается, что ежемесячную выплату в три тысячи рублей будут получать в беззаявительном порядке те, кто ранее имел на нее право.
Также в округе изменились условия для присвоения звания ветерана. С 1 января 2026 года важен будет не только стаж работы на территории округа. У предъявителей будут требовать наличие одной из региональных наград, например, премий, почетных званий, медалей, орденов и прочего.
Ранее сообщалось, что в Год героев жителям Ямала выплатят единовременное пособие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты получат 3000 человек. Кроме этого, власти Ямала разрешили почетным гражданам округа получать ежемесячную выплату за звание, не выходя на пенсию. Сейчас ежемесячное пособие в 71959 рублей получают всего 39 человек.
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