10 апреля 2025

Жесткое ДТП с каретой скорой помощи произошло в Тюмени. Видео

Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадали пассажиры скоро помощи
Пострадали пассажиры скоро помощи Фото:
новость из сюжета
В Тюмени 11 апреля произошло жесткое ДТП со скорой помощью

В Тюмени кроссовер BMW столкнулся с каретой скорой помощи. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В инциденте есть пострадавшие.

«На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW. От удара скорая помощь опрокинулись», — написано в сообщении.

Предварительно, скорая помощь проезжала перекресток со включенными сигналами. В происшествии оказались пострадавшие. Травмы получили два человека, которые находились в машине скорой помощи. При этом пациентов в машине не было. Сообщается, что тяжелых травм тюменцы не получили.

Ранее предполагалось, что в инциденте были погибшие. Данная информация не подтвердилась. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.  

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В Тюмени кроссовер BMW столкнулся с каретой скорой помощи. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В инциденте есть пострадавшие. «На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW. От удара скорая помощь опрокинулись», — написано в сообщении. Предварительно, скорая помощь проезжала перекресток со включенными сигналами. В происшествии оказались пострадавшие. Травмы получили два человека, которые находились в машине скорой помощи. При этом пациентов в машине не было. Сообщается, что тяжелых травм тюменцы не получили. Ранее предполагалось, что в инциденте были погибшие. Данная информация не подтвердилась. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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