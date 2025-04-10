В Тюмени кроссовер BMW столкнулся с каретой скорой помощи. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В инциденте есть пострадавшие.
«На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW. От удара скорая помощь опрокинулись», — написано в сообщении.
Предварительно, скорая помощь проезжала перекресток со включенными сигналами. В происшествии оказались пострадавшие. Травмы получили два человека, которые находились в машине скорой помощи. При этом пациентов в машине не было. Сообщается, что тяжелых травм тюменцы не получили.
Ранее предполагалось, что в инциденте были погибшие. Данная информация не подтвердилась. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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