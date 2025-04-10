Очевидец рассказал, как помогал спасать пострадавших в ДТП со скорой в Тюмени

Очевидец ДТП со скорой помощью в Тюмени на перекрестке Широтной — Монтажников в Тюмени рассказал, как доставал пострадавших в аварии. Его слова с места происшествия передает корреспондент URA.RU.
«Автомобиль скорой помощи двигался с улицы Широтной в сторону Войновки. Его пропустили на перекрестке другие автомобили. А автомобиль BMW двигался по Монтажников с высокой скоростью. Обойдя все машины в потоке столкнулся с автомобилем скорой помощи», — поделился подробностями инцидента тюменец.
Сразу после этого мужчина залез на автомобиль и попытался открыть дверь кареты скорой, чтобы помочь пострадавшим вылезти из машины. Но не смог этого сделать из-за деформации дверной карты. Тогда уже прибыли специалисты и выломали лобовое стекло, после чего вытащили медработников.
Ранее в Тюмени произошла авария кроссовера BMW и скорой помощи. В инциденте были пострадавшее — два пассажира кареты скорой. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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