10 апреля 2025

Очевидец рассказал, как помогал спасать пострадавших в ДТП со скорой в Тюмени

Очевидец ДТП со скорой в Тюмени помогал спасать пострадавших из машины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидец пытался освободить пострадавших из перевернутой машины скорой
Очевидец пытался освободить пострадавших из перевернутой машины скорой Фото:
новость из сюжета
В Тюмени 11 апреля произошло жесткое ДТП со скорой помощью

Очевидец ДТП со скорой помощью в Тюмени на перекрестке Широтной — Монтажников в Тюмени рассказал, как доставал пострадавших в аварии. Его слова с места происшествия передает корреспондент URA.RU.

«Автомобиль скорой помощи двигался с улицы Широтной в сторону Войновки. Его пропустили на перекрестке другие автомобили. А автомобиль BMW двигался по Монтажников с высокой скоростью. Обойдя все машины в потоке столкнулся с автомобилем скорой помощи», — поделился подробностями инцидента тюменец.

Сразу после этого мужчина залез на автомобиль и попытался открыть дверь кареты скорой, чтобы помочь пострадавшим вылезти из машины. Но не смог этого сделать из-за деформации дверной карты. Тогда уже прибыли специалисты и выломали лобовое стекло, после чего вытащили медработников.

Ранее в Тюмени произошла авария кроссовера BMW и скорой помощи. В инциденте были пострадавшее — два пассажира кареты скорой. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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Очевидец ДТП со скорой помощью в Тюмени на перекрестке Широтной — Монтажников в Тюмени рассказал, как доставал пострадавших в аварии. Его слова с места происшествия передает корреспондент URA.RU. «Автомобиль скорой помощи двигался с улицы Широтной в сторону Войновки. Его пропустили на перекрестке другие автомобили. А автомобиль BMW двигался по Монтажников с высокой скоростью. Обойдя все машины в потоке столкнулся с автомобилем скорой помощи», — поделился подробностями инцидента тюменец. Сразу после этого мужчина залез на автомобиль и попытался открыть дверь кареты скорой, чтобы помочь пострадавшим вылезти из машины. Но не смог этого сделать из-за деформации дверной карты. Тогда уже прибыли специалисты и выломали лобовое стекло, после чего вытащили медработников. Ранее в Тюмени произошла авария кроссовера BMW и скорой помощи. В инциденте были пострадавшее — два пассажира кареты скорой. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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