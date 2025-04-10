Водитель BMW, столкнувшийся со скорой помощью в Тюмени, дал комментарий URA.RU

Водитель BMW, который столкнулся с каретой скорой помощи рассказал, что не видел скорую помощь из-за грузовика. Слова тюменца передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Ехал со стороны Федюнинского по Монтажников на зеленый сигнал светофора. Посмотрел, что левый средний ряд двигается активно вперед, а правый стоит. Я понимаю, что там что-то произошло. Перестраиваюсь в правый ряд, двигаюсь прямо, перестраиваюсь в ряд, из которого выехал. Из-за того, что левее от меня ехало что-то грузовое, скорую мне было совершенно не видно. Я уверен, что она ехала без звукового сопровождения, я ничего не услышал», — отметил молодо человек.
Ранее в Тюмени произошла авария с каретой скорой помощи. В инциденте были пострадавшие. Травмы получили две женщины.
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