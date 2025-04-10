10 апреля 2025

Водитель BMW, столкнувшийся со скорой помощью в Тюмени, дал комментарий URA.RU

Столкнувшийся со скорой помощью водитель BMW не увидел карету медиков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина не видел скорую помощь из-за грузовика
Мужчина не видел скорую помощь из-за грузовика Фото:

Водитель BMW, который столкнулся с каретой скорой помощи рассказал, что не видел скорую помощь из-за грузовика. Слова тюменца передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Ехал со стороны Федюнинского по Монтажников на зеленый сигнал светофора. Посмотрел, что левый средний ряд двигается активно вперед, а правый стоит. Я понимаю, что там что-то произошло. Перестраиваюсь в правый ряд, двигаюсь прямо, перестраиваюсь в ряд, из которого выехал. Из-за того, что левее от меня ехало что-то грузовое, скорую мне было совершенно не видно. Я уверен, что она ехала без звукового сопровождения, я ничего не услышал», — отметил молодо человек.

Ранее в Тюмени произошла авария с каретой скорой помощи. В инциденте были пострадавшие. Травмы получили две женщины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель BMW, который столкнулся с каретой скорой помощи рассказал, что не видел скорую помощь из-за грузовика. Слова тюменца передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ехал со стороны Федюнинского по Монтажников на зеленый сигнал светофора. Посмотрел, что левый средний ряд двигается активно вперед, а правый стоит. Я понимаю, что там что-то произошло. Перестраиваюсь в правый ряд, двигаюсь прямо, перестраиваюсь в ряд, из которого выехал. Из-за того, что левее от меня ехало что-то грузовое, скорую мне было совершенно не видно. Я уверен, что она ехала без звукового сопровождения, я ничего не услышал», — отметил молодо человек. Ранее в Тюмени произошла авария с каретой скорой помощи. В инциденте были пострадавшие. Травмы получили две женщины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...