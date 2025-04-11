Поклонники Паши Техника толпами идут на похороны к храму Петра и Павла. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На похороны Паши Техника пришло множество поклонников
На похороны Паши Техника пришло множество поклонников Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

На похороны рэпера Паши Техника пришла значительная толпа молодежи. Множество молодых людей окружило храм, где будет проходить прощание с рэпером.

Прощание с рэпером начнется в 12:00 по московскому времени в храме Петра и Павла, расположенном в московском районе Лефортово. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище.

Среди собравшихся находятся менеджер рэпера Марк Яровный, а также пианист и друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин. Сын известного художника Никаса Сафронова помогает семье в организации похорон.

Толпа поклонников Паши Техника прибыла к храму Петра и Павла
Толпа поклонников Паши Техника прибыла к храму Петра и Павла
Фото:

Рэпер, которому было всего 40 лет, был госпитализирован в Таиланде 27 марта и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вечером 4 апреля он скончался. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал септический шок, развившийся на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На похороны рэпера Паши Техника пришла значительная толпа молодежи. Множество молодых людей окружило храм, где будет проходить прощание с рэпером. Прощание с рэпером начнется в 12:00 по московскому времени в храме Петра и Павла, расположенном в московском районе Лефортово. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище. Среди собравшихся находятся менеджер рэпера Марк Яровный, а также пианист и друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин. Сын известного художника Никаса Сафронова помогает семье в организации похорон. Рэпер, которому было всего 40 лет, был госпитализирован в Таиланде 27 марта и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вечером 4 апреля он скончался. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал септический шок, развившийся на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...