На похороны рэпера Паши Техника пришла значительная толпа молодежи. Множество молодых людей окружило храм, где будет проходить прощание с рэпером.
Прощание с рэпером начнется в 12:00 по московскому времени в храме Петра и Павла, расположенном в московском районе Лефортово. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище.
Среди собравшихся находятся менеджер рэпера Марк Яровный, а также пианист и друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин. Сын известного художника Никаса Сафронова помогает семье в организации похорон.
Рэпер, которому было всего 40 лет, был госпитализирован в Таиланде 27 марта и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вечером 4 апреля он скончался. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал септический шок, развившийся на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.
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