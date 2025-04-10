10 апреля 2025

Петербург передал Кыргызстану обвиняемого в мошенничестве с визой

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный обещал помочь с оформлением визы в Мексику
Задержанный обещал помочь с оформлением визы в Мексику Фото:

В петербургском Пулково правоохранители передали Кыргызстану гражданина, подозреваемого в мошенничестве с оформлением визы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В международном аэропорту Пулково сотрудники ГУ МВД России передали коллегам из Кыргызстана 57-летнего гражданина, который разыскивался правоохранительными органами Кыргызской республики за совершение мошенничества», — пишет МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Задержанный обманул свою соотечественницу, обещая помочь с оформлением визы в Мексику. В результате он получил от женщины 3000 долларов США, после чего не выполнил своих обязательств и скрылся. Поиск мужчины завершился в июне 2024 года, когда он был задержан в Пушкине.

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В петербургском Пулково правоохранители передали Кыргызстану гражданина, подозреваемого в мошенничестве с оформлением визы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «В международном аэропорту Пулково сотрудники ГУ МВД России передали коллегам из Кыргызстана 57-летнего гражданина, который разыскивался правоохранительными органами Кыргызской республики за совершение мошенничества», — пишет МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Задержанный обманул свою соотечественницу, обещая помочь с оформлением визы в Мексику. В результате он получил от женщины 3000 долларов США, после чего не выполнил своих обязательств и скрылся. Поиск мужчины завершился в июне 2024 года, когда он был задержан в Пушкине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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