Мандарины-гиганты из Китая завезли в магазины Екатеринбурга. Фото

Мандарины сорта «Халлабон» завезли в магазины Екатеринбурга из Китая
© Служба новостей «URA.RU»
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Килограмм китайских мандаринов стоит 349 рублей без акции
Килограмм китайских мандаринов стоит 349 рублей без акции Фото:

В супермаркетах Екатеринбурга появились мандарины сорта «Халлабон», по размеру они в два раза больше привычных, а растут в Китае. Корреспондент URA.RU попробовал новые цитрусовые.

Килограмм китайских мандаринов в «Перекрестке» стоит 349,99 рублей без учета акции. Для дегустации был куплен один плод, его стоимость составила 80 рублей. «Халлабон» является гибридом мандарина и апельсина.

Кожица «Халлабона» оказалась рыхлой и толстой, однако легко отошла от мякоти, поэтому очистить плод получилось быстро. По вкусу мандарин оказался сладким, без косточек, а мякоть по структуре напомнила помело.

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В супермаркетах Екатеринбурга появились мандарины сорта «Халлабон», по размеру они в два раза больше привычных, а растут в Китае. Корреспондент URA.RU попробовал новые цитрусовые. Килограмм китайских мандаринов в «Перекрестке» стоит 349,99 рублей без учета акции. Для дегустации был куплен один плод, его стоимость составила 80 рублей. «Халлабон» является гибридом мандарина и апельсина. Кожица «Халлабона» оказалась рыхлой и толстой, однако легко отошла от мякоти, поэтому очистить плод получилось быстро. По вкусу мандарин оказался сладким, без косточек, а мякоть по структуре напомнила помело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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