В супермаркетах Екатеринбурга появились мандарины сорта «Халлабон», по размеру они в два раза больше привычных, а растут в Китае. Корреспондент URA.RU попробовал новые цитрусовые.
Килограмм китайских мандаринов в «Перекрестке» стоит 349,99 рублей без учета акции. Для дегустации был куплен один плод, его стоимость составила 80 рублей. «Халлабон» является гибридом мандарина и апельсина.
Кожица «Халлабона» оказалась рыхлой и толстой, однако легко отошла от мякоти, поэтому очистить плод получилось быстро. По вкусу мандарин оказался сладким, без косточек, а мякоть по структуре напомнила помело.
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