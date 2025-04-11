У храма Петра и Павла в Лефортово, где сегодня отпевают рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) собралась толпа фанатов. Они скандируют покойного, передает корреспондент URA.RU.
Сегодня, 11 апреля, в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном в Лефортово, проходит церемония прощания с рэпером Пашей Техником. По окончании мероприятия, артиста захоронят в Николо-Архангельское кладбище.
Проход на территорию храма ограничили. Слишком много желающих пришло проститься с музыкантом.
На траурной церемонии присутствовали бывшая супруга умершего рэпера Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) и мать артиста. Мать музыканта, стоя у гроба своего сына, не смогла удержать слезы.
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