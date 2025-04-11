Толпа скандирует «Паша Техник» у храма Петра и Павла в Лефортово. Видео

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Толпа скандирует «Паша Техник» у храма, где прощаются с рэпером
Толпа скандирует «Паша Техник» у храма, где прощаются с рэпером Фото:
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Похороны Паши Техника

У храма Петра и Павла в Лефортово, где сегодня отпевают рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) собралась толпа фанатов. Они скандируют покойного, передает корреспондент URA.RU.

Сегодня, 11 апреля, в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном в Лефортово, проходит церемония прощания с рэпером Пашей Техником. По окончании мероприятия, артиста захоронят в Николо-Архангельское кладбище.

Проход на территорию храма ограничили. Слишком много желающих пришло проститься с музыкантом.

На траурной церемонии присутствовали бывшая супруга умершего рэпера Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) и мать артиста. Мать музыканта, стоя у гроба своего сына, не смогла удержать слезы.

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У храма Петра и Павла в Лефортово, где сегодня отпевают рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) собралась толпа фанатов. Они скандируют покойного, передает корреспондент URA.RU. Сегодня, 11 апреля, в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном в Лефортово, проходит церемония прощания с рэпером Пашей Техником. По окончании мероприятия, артиста захоронят в Николо-Архангельское кладбище. Проход на территорию храма ограничили. Слишком много желающих пришло проститься с музыкантом. На траурной церемонии присутствовали бывшая супруга умершего рэпера Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) и мать артиста. Мать музыканта, стоя у гроба своего сына, не смогла удержать слезы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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