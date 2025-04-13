Челябинск — культурный тыл: как спасали советское искусство в годы войны. Видео

14 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Народный дом в Челябинске стал пристанищем для эвакуированного Малого театра Фото: Неизвестный Автор/Общественное достояние © URA.RU Во время Великой Отечественной войны Челябинская область стала одним из крупнейших центров эвакуации промышленных предприятий, однако здесь разместили и культурные коллективы, сохранив духовное наследие вдали от линии фронта. В годы Великой Отечественной войны в прифронтовых областях музеи, театры, библиотеки подвергались бомбардировкам и разрушениям. Было принято решение об эвакуации наиболее ценных коллекций и творческих коллективов в тыловые регионы. О том, какие деятели искусства оказались в годы войны в Танкограде — рассказывает URA.RU. Приют для творчества Среди эвакуированных в регион была труппа Малого театра (Москва). Первый эшелон прибыл на Южный Урал 20 октября 1941 года. Тогда 200 актеров, режиссеров и рабочих разместили в стенах областного Драматического театра. Местную труппу пришлось сократить и перевести в Шадринск, на тот момент входящий в состав Челябинской области. Коллектив Шадринского театра и вовсе пришлось расформировать. Фронтовая бригада Малого театра прибыла в Челябинск без костюмов и декораций Фото: wikipedia.org / Общественное достояние Первое время артисты, ожидая декораций и костюмы, выступали на встречах с бойцами, перед пациентами госпиталей и давали благотворительные концерты. Необходимый для постановок реквизит доставили спустя месяц, однако челябинская сцена оказалась для них слишком мала. Декорации пришлось экстренно переделывать, и уже в декабре 1941 года московская труппа отыграла первую постановку «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского. Позже они успели поставить новые спектакли «Партизаны в степях Украины», «Осада мельницы» и «Отечественная война 1812 года». В сентябре 1942 года коллектив Малого театра вернулся в Москву. В город-спутник Челябинска Копейск в начале 1942 года эвакуировали и Ленинградский театр комедии Первые выступления прошли для местных шахтеров. За полтора месяца труппа успела показать спектакли «Тот, кого искали», «Весенний вечер» и «Малыш». Также на копейской сцене в конце января прошла встреча с народным артистом Борисом Тениным. Уже 12 февраля состоялся прощальный вечер с актером, а 14 и 15 февраля прощальный показ «Разбойник Вердине» и «Малютка Бланш». После труппа переместилась из Копейска в Сочи. Секретное хранилище алмазного фонда С 30 июня 1941 года из Кремля на Урал частично вывезли ценности оружейной палаты, драгоценных металлов, камней и Алмазного фонда СССР. Часть направилась в Свердловск, другую вывезли в Челябинск. Ценности по железной дороге эвакуировали из кладовых №1 и №2, однако их точное место хранения в Танкограде осталось неизвестно. Предполагается, что на Южный Урал были направлены экземпляры именно Алмазного фонда и драгметаллов. Вдохновленные фронтом В Челябинск были эвакуированы сотни представителей интеллигенции и культурной элиты СССР. Часть определили на предприятия, работавшие на нужды фронта, другая — создавала предметы искусства. Спустя два года после эвакуации Георгия Кранца все же забрали на фронт Фото: wikipedia.org / Общественное достояние Одного из киевских скульпторов-монументалистов Георгия Кранца после эвакуации в 1941 году определили на должность бутафора в Челябинском театре оперетты. В начале 1943 году он открыл свою художественную мастерскую, однако в апреле Кранца все же призвали на фронт. Он погиб в боях под Мценском в декабре 1943 года. В том же театре оперетты после эвакуации работал московский композитор Семен Тратаковский. Находясь в Танкограде, маэстро написал оперетту «Партизанка Юля», а после окончания Великой Отечественной войны до 1948 года руководил Челябинской филармонией. Ленинградский художник Леонид Малышев был эвакуирован в Челябинск вместе с Кировским заводом. За время пребывания в Танкограде он написал более 70 полотен, которые были представлены на двух персональных выставках в 1945 и 1946 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время Великой Отечественной войны Челябинская область стала одним из крупнейших центров эвакуации промышленных предприятий, однако здесь разместили и культурные коллективы, сохранив духовное наследие вдали от линии фронта. В годы Великой Отечественной войны в прифронтовых областях музеи, театры, библиотеки подвергались бомбардировкам и разрушениям. Было принято решение об эвакуации наиболее ценных коллекций и творческих коллективов в тыловые регионы. О том, какие деятели искусства оказались в годы войны в Танкограде — рассказывает URA.RU. Среди эвакуированных в регион была труппа Малого театра (Москва). Первый эшелон прибыл на Южный Урал 20 октября 1941 года. Тогда 200 актеров, режиссеров и рабочих разместили в стенах областного Драматического театра. Местную труппу пришлось сократить и перевести в Шадринск, на тот момент входящий в состав Челябинской области. Коллектив Шадринского театра и вовсе пришлось расформировать. Первое время артисты, ожидая декораций и костюмы, выступали на встречах с бойцами, перед пациентами госпиталей и давали благотворительные концерты. Необходимый для постановок реквизит доставили спустя месяц, однако челябинская сцена оказалась для них слишком мала. Декорации пришлось экстренно переделывать, и уже в декабре 1941 года московская труппа отыграла первую постановку «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского. Позже они успели поставить новые спектакли «Партизаны в степях Украины», «Осада мельницы» и «Отечественная война 1812 года». В сентябре 1942 года коллектив Малого театра вернулся в Москву. Первые выступления прошли для местных шахтеров. За полтора месяца труппа успела показать спектакли «Тот, кого искали», «Весенний вечер» и «Малыш». Также на копейской сцене в конце января прошла встреча с народным артистом Борисом Тениным. Уже 12 февраля состоялся прощальный вечер с актером, а 14 и 15 февраля прощальный показ «Разбойник Вердине» и «Малютка Бланш». После труппа переместилась из Копейска в Сочи. С 30 июня 1941 года из Кремля на Урал частично вывезли ценности оружейной палаты, драгоценных металлов, камней и Алмазного фонда СССР. Часть направилась в Свердловск, другую вывезли в Челябинск. Ценности по железной дороге эвакуировали из кладовых №1 и №2, однако их точное место хранения в Танкограде осталось неизвестно. Предполагается, что на Южный Урал были направлены экземпляры именно Алмазного фонда и драгметаллов. В Челябинск были эвакуированы сотни представителей интеллигенции и культурной элиты СССР. Часть определили на предприятия, работавшие на нужды фронта, другая — создавала предметы искусства. Одного из киевских скульпторов-монументалистов Георгия Кранца после эвакуации в 1941 году определили на должность бутафора в Челябинском театре оперетты. В начале 1943 году он открыл свою художественную мастерскую, однако в апреле Кранца все же призвали на фронт. Он погиб в боях под Мценском в декабре 1943 года. В том же театре оперетты после эвакуации работал московский композитор Семен Тратаковский. Находясь в Танкограде, маэстро написал оперетту «Партизанка Юля», а после окончания Великой Отечественной войны до 1948 года руководил Челябинской филармонией. Ленинградский художник Леонид Малышев был эвакуирован в Челябинск вместе с Кировским заводом. За время пребывания в Танкограде он написал более 70 полотен, которые были представлены на двух персональных выставках в 1945 и 1946 годах.