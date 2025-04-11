Поклонники скончавшегося рэпера Паши Техника пришли проститься с артистом в Москве. Во время церемонии прощания они начали исполнять гимн России.
Видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно, новости». В Москве проходит прощание с Пашей Техником, который скончался 4 апреля в Таиланде. Церемония проходит в храме Петра и Павла в Лефортово, где собрались поклонники и близкие рэпера.
Толпа, желающая проститься с Техником, перегородила дороги и заполнила окрестности храма. Среди горожан были его друг Лука Сафронов, бывшая жена Ева Карицкая и менеджер Марк Яровный. Музыкант будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище, рядом с его родственниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.