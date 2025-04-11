Фанаты Паши Техника на церемонии прощания с артистом спели гимн России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На прощание с Пашей Техником пришло множество его поклонников
На прощание с Пашей Техником пришло множество его поклонников Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

Поклонники скончавшегося рэпера Паши Техника пришли проститься с артистом в Москве. Во время церемонии прощания они начали исполнять гимн России.

Видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно, новости». В Москве проходит прощание с Пашей Техником, который скончался 4 апреля в Таиланде. Церемония проходит в храме Петра и Павла в Лефортово, где собрались поклонники и близкие рэпера.

Толпа, желающая проститься с Техником, перегородила дороги и заполнила окрестности храма. Среди горожан были его друг Лука Сафронов, бывшая жена Ева Карицкая и менеджер Марк Яровный. Музыкант будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище, рядом с его родственниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поклонники скончавшегося рэпера Паши Техника пришли проститься с артистом в Москве. Во время церемонии прощания они начали исполнять гимн России. Видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно, новости». В Москве проходит прощание с Пашей Техником, который скончался 4 апреля в Таиланде. Церемония проходит в храме Петра и Павла в Лефортово, где собрались поклонники и близкие рэпера. Толпа, желающая проститься с Техником, перегородила дороги и заполнила окрестности храма. Среди горожан были его друг Лука Сафронов, бывшая жена Ева Карицкая и менеджер Марк Яровный. Музыкант будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище, рядом с его родственниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...