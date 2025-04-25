Первыми вступили в бой с фашистами: прадеды сотрудника URA.RU обороняли Москву и приграничье. Фото, видео

Сотрудник URA.RU вспомнил о родственниках, участвовавших в войне с фашистами

26 апреля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Мужчины вступили в бой с фашистами ради будущих поколений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В каждой российской семье есть родственники, внесшие вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. В материале сотрудник URA.RU Павел Сидоров вспоминает родственников, вставших на защиту Родины от фашизма. Два брата Двоюродные прадеды Сидорова — Андриан и Василий Черепановы — принимали участие в Великой Отечественной войне. Оба были офицерами: старший Андриан — лейтенантом, младший Василий — старшим лейтенантом. К началу войны мужчины создали крепкие семьи, которые были обязаны защитить. Старший брат Андриан Андриан Черепанов до войны проживал в Дуване (Башкирская АССР). Согласно сайту «Память народа», был призван на службу 1 января 1941 года в возрасте 38 лет. В стране тогда увеличивали штат армии: после завершения финской кампании государство должно было быть готово к новой войне и наращивало численность вооруженных сил. Поэтому, несмотря на возраст, Черепанова зачислили в ряды Красной Армии. Первый бой Спустя менее месяца после нападения нацистской Германии на Советский Союз была создана 312-я стрелковая дивизия. Черепанов проходил службу в шестой роте 1083-го стрелкового полка этой дивизии. Первый бой для лейтенанта случился в сентябре 1941 года у Великого Новгорода, когда дивизия начала путь к Москве для ее защиты. Защита Москвы В октябре 1941 года немцы прорвались на позиции полка, где служил Черепанов, у Боровского сектора Малоярославецкого укрепрайона. Бойцы Красной Армии в контратаке смогли отбросить захватчиков и на протяжении нескольких дней сдерживали их наступление на Боровск. После же не давали немцам развернуть порядки для атаки на Наро-Фоминск. Дивизия-феникс В битвах под Москвой 312-я дивизия потеряла почти весь личный состав: из 11 тысяч человек осталось около полутора тысяч. Из-за этого в конце 1941 года ее расформировали. Новое формирование дивизии длилось до апреля 1942 года. 1083-й полк, в котором служил Черепанов, также остался в ее составе. Лейтенант продолжил бить немцев. И снова в бой С 19 по 22 августа 1942 года подразделение во взаимодействии с частями 8-го гвардейского стрелкового корпуса вело упорные бои за овладение сильным узлом сопротивления — селом Карманово. Немцы выдвинули на его защиту 342-ю пехотную, 36-ю моторизованную и 2-ю танковую части. После упорных боев село было освобождено. Дивизия же двинулась дальше: форсировала реку Гжать и отвоевала опорные пункты Гусаки и Субботино. Дальше перешла к обороне. Встретил смерть в бою Вплоть до 6 марта 1943 года дивизия, в которой служил Черепанов, обороняла рубежи в районе Завидово — Никульники. После же перешла в наступление. Но за пару дней до этого, 4 марта, лейтенант Черепанов погиб. Согласно сайту «Память народа», случилось это в деревне Сабурово Смоленской области. Там же он и был похоронен. Будущее детей В родном Дуване у Черепанова осталась беременная жена Наталья и шесть дочерей. В начале войны он попросил сестру, проживающую в Сатке, взять одну из девочек себе, чтобы разгрузить супругу. По итогу взяли самую маленькую — недавно родившуюся Римму. Во время войны мать детей умерла. В результате девочки оказались в детском доме. Но трудности только закалили их характер. Они выросли, устроились в жизни. Девочка Римма, например, стала известной писательницей. Сегодня читатели знают ее под фамилией Дышаленкова (в девичестве Черепанова). Она была Заслуженным работником культуры РФ, лауреатом премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и Почетного знака «За заслуги перед городом Магнитогорском». Дышаленкова скончалась в Магнитогорске в 2016 году. Младший брат Василий Василий Черепанов родился в 1906 году в селе Кандаковка Кигинского района Башкирской АССР. В момент начала Великой Отечественной войны проживал с женой Сарой в Херсонской области. С праздника на войну 22 июня 1941 года супруги были на дне рождения. Прямо из-за стола Черепанов-младший отправился в военкомат. В звании старшего лейтенанта его зачислили в 406 стрелковый полк 124-й стрелковой дивизии, которая к тому времени уже выдвинулась к госгранице для сдерживания фашистских захватчиков. Черепанов был назначен адъютантом. Окружение Полк, в котором служил Черепанов, летом 1941 года располагался в Горохове. Оттуда личный состав выдвинулся на помощь подразделениям дивизии, которые сдерживали «железный кулак» немцев. Но уже 25 июня Горохов был занят немцами, а части 124-й дивизии оказались в окружении. Больше месяца раздробленные подразделения выбирались из немецких клещей. Бойцы шли в рукопашную в попытках пробиться к основным силам. Лишь к концу июля 1941 года в районе Белокоровичей остатки дивизии в количестве 1,6 тысячи человек с тремя орудиями прорвались через линию фронта. Отступление Август 1941 года для 124-й дивизии, как и для всей Красной армии, выдался тяжелым. Подразделения были не в силах сдержать натиск немецких войск по всей линии фронта. Уже в начале сентября немцы начали наступление с Окунинского плацдарма. Подразделения 124-й дивизии, где служил Черепанов, переправились через Десну и закрепились на левом берегу реки. Но удержать оборону не смогли и были вынуждены откатиться. Смерть дивизии К середине сентября Юго-Западный фронт был окружен, а пятая армия разгромлена. Вместе с этим погибла большая часть 124-й дивизии. Василий Черпанов пропал без вести в сентябре 1941 года Фото: официальный сайт «Память народа» В сентябрьских боях старший лейтенант 406-го стрелкового полка Черепанов пропал без вести. А дома творился ужас Немцы достаточно быстро заняли территорию Херсонской области. В населенном пункте, где осталась жена Черепанова Сара, они устроили показательные казни. По воспоминаниям родных, на берегу реки захватчики развели огромные костры, поставили на них чаны, согнали женщин и детей. Фашисты бросали детей в кипяток, а матерей заставляли смотреть на это. Жене Черепанова удалось спрятать своих детей в подполе. Тем самым она спасла им жизнь. Верная жена После войны Сара часто приезжала к родственникам мужа в Кандаковку. Каждый раз она осматривала все постройки в селе, вглядывалась в лица. Она до последнего думала, что Василий не пропал и не погиб, а, возможно, после войны вернулся в родные края. Но найти мужа так и не смогла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В каждой российской семье есть родственники, внесшие вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. В материале сотрудник URA.RU Павел Сидоров вспоминает родственников, вставших на защиту Родины от фашизма. Двоюродные прадеды Сидорова — Андриан и Василий Черепановы — принимали участие в Великой Отечественной войне. Оба были офицерами: старший Андриан — лейтенантом, младший Василий — старшим лейтенантом. К началу войны мужчины создали крепкие семьи, которые были обязаны защитить. Андриан Черепанов до войны проживал в Дуване (Башкирская АССР). Согласно сайту «Память народа», был призван на службу 1 января 1941 года в возрасте 38 лет. В стране тогда увеличивали штат армии: после завершения финской кампании государство должно было быть готово к новой войне и наращивало численность вооруженных сил. Поэтому, несмотря на возраст, Черепанова зачислили в ряды Красной Армии. Спустя менее месяца после нападения нацистской Германии на Советский Союз была создана 312-я стрелковая дивизия. Черепанов проходил службу в шестой роте 1083-го стрелкового полка этой дивизии. Первый бой для лейтенанта случился в сентябре 1941 года у Великого Новгорода, когда дивизия начала путь к Москве для ее защиты. В октябре 1941 года немцы прорвались на позиции полка, где служил Черепанов, у Боровского сектора Малоярославецкого укрепрайона. Бойцы Красной Армии в контратаке смогли отбросить захватчиков и на протяжении нескольких дней сдерживали их наступление на Боровск. После же не давали немцам развернуть порядки для атаки на Наро-Фоминск. В битвах под Москвой 312-я дивизия потеряла почти весь личный состав: из 11 тысяч человек осталось около полутора тысяч. Из-за этого в конце 1941 года ее расформировали. Новое формирование дивизии длилось до апреля 1942 года. 1083-й полк, в котором служил Черепанов, также остался в ее составе. Лейтенант продолжил бить немцев. С 19 по 22 августа 1942 года подразделение во взаимодействии с частями 8-го гвардейского стрелкового корпуса вело упорные бои за овладение сильным узлом сопротивления — селом Карманово. Немцы выдвинули на его защиту 342-ю пехотную, 36-ю моторизованную и 2-ю танковую части. После упорных боев село было освобождено. Дивизия же двинулась дальше: форсировала реку Гжать и отвоевала опорные пункты Гусаки и Субботино. Дальше перешла к обороне. Вплоть до 6 марта 1943 года дивизия, в которой служил Черепанов, обороняла рубежи в районе Завидово — Никульники. После же перешла в наступление. Но за пару дней до этого, 4 марта, лейтенант Черепанов погиб. Согласно сайту «Память народа», случилось это в деревне Сабурово Смоленской области. Там же он и был похоронен. В родном Дуване у Черепанова осталась беременная жена Наталья и шесть дочерей. В начале войны он попросил сестру, проживающую в Сатке, взять одну из девочек себе, чтобы разгрузить супругу. По итогу взяли самую маленькую — недавно родившуюся Римму. Во время войны мать детей умерла. В результате девочки оказались в детском доме. Но трудности только закалили их характер. Они выросли, устроились в жизни. Девочка Римма, например, стала известной писательницей. Сегодня читатели знают ее под фамилией Дышаленкова (в девичестве Черепанова). Она была Заслуженным работником культуры РФ, лауреатом премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и Почетного знака «За заслуги перед городом Магнитогорском». Дышаленкова скончалась в Магнитогорске в 2016 году. Василий Черепанов родился в 1906 году в селе Кандаковка Кигинского района Башкирской АССР. В момент начала Великой Отечественной войны проживал с женой Сарой в Херсонской области. 22 июня 1941 года супруги были на дне рождения. Прямо из-за стола Черепанов-младший отправился в военкомат. В звании старшего лейтенанта его зачислили в 406 стрелковый полк 124-й стрелковой дивизии, которая к тому времени уже выдвинулась к госгранице для сдерживания фашистских захватчиков. Черепанов был назначен адъютантом. Полк, в котором служил Черепанов, летом 1941 года располагался в Горохове. Оттуда личный состав выдвинулся на помощь подразделениям дивизии, которые сдерживали «железный кулак» немцев. Но уже 25 июня Горохов был занят немцами, а части 124-й дивизии оказались в окружении. Больше месяца раздробленные подразделения выбирались из немецких клещей. Бойцы шли в рукопашную в попытках пробиться к основным силам. Лишь к концу июля 1941 года в районе Белокоровичей остатки дивизии в количестве 1,6 тысячи человек с тремя орудиями прорвались через линию фронта. Август 1941 года для 124-й дивизии, как и для всей Красной армии, выдался тяжелым. Подразделения были не в силах сдержать натиск немецких войск по всей линии фронта. Уже в начале сентября немцы начали наступление с Окунинского плацдарма. Подразделения 124-й дивизии, где служил Черепанов, переправились через Десну и закрепились на левом берегу реки. Но удержать оборону не смогли и были вынуждены откатиться. К середине сентября Юго-Западный фронт был окружен, а пятая армия разгромлена. Вместе с этим погибла большая часть 124-й дивизии. В сентябрьских боях старший лейтенант 406-го стрелкового полка Черепанов пропал без вести. Немцы достаточно быстро заняли территорию Херсонской области. В населенном пункте, где осталась жена Черепанова Сара, они устроили показательные казни. По воспоминаниям родных, на берегу реки захватчики развели огромные костры, поставили на них чаны, согнали женщин и детей. Фашисты бросали детей в кипяток, а матерей заставляли смотреть на это. Жене Черепанова удалось спрятать своих детей в подполе. Тем самым она спасла им жизнь. После войны Сара часто приезжала к родственникам мужа в Кандаковку. Каждый раз она осматривала все постройки в селе, вглядывалась в лица. Она до последнего думала, что Василий не пропал и не погиб, а, возможно, после войны вернулся в родные края. Но найти мужа так и не смогла.