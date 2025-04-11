Зеленые или красные: какие яблоки полезнее — мнение диетолога

Яблоки — один из самых популярных фруктов, доступных круглый год. Они богаты витаминами и микроэлементами, а еще вкусны и полезны. Однако вопрос, какие яблоки предпочтительнее — зеленые или красные, продолжает вызывать споры. Одни считают, что зеленые полезнее благодаря более низкому содержанию сахара, другие уверены, что красные обеспечивают больший оздоровительный эффект. Подробности в беседе с URA.RU раскрыла диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич.
Химический состав яблок: общая картина
Прежде чем сравнивать, важно понять, что любое яблоко — это кладезь полезных веществ. И красные, и зеленые сорта содержат:
- Витамин C (аскорбиновая кислота): Мощный антиоксидант, необходимый для поддержки иммунной системы, здоровья кожи и усвоения железа.
- Кверцетин: Природный флавоноид с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами.
- Железо: Хотя яблоки не являются его основным источником, содержащееся в них железо вносит свой вклад в поддержание нормального уровня гемоглобина и профилактику анемии.
- Калий: Важный минерал для поддержания здоровья сердца, регулирования артериального давления и водно-солевого баланса.
- Нерастворимая клетчатка: Улучшает перистальтику кишечника, способствует его очищению, предотвращает запоры.
- Растворимая клетчатка (пектин): Помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови, питает полезную микрофлору кишечника.
- Витамины группы B: Необходимы для энергетического обмена и нормальной работы нервной системы.
- Полифенолы: Группа антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением.
Зеленые яблоки: меньше сахара — больше пользы
Зеленые яблоки менее сладкие, так как содержат меньше сахара, в том числе фруктозы. Это делает их более подходящими для людей, следящих за уровнем сахара в крови.
«В зеленых яблоках меньше сахара, чем в красных, поэтому людям, которые следят за уровнем сахара в крови, особенно диабетикам, лучше употреблять именно их», — объяснила URA.RU Ивашкевич.
Кроме того, зеленые яблоки богаты фитином — веществом, способствующим очищению кишечника и улучшению пищеварения.
Красные яблоки: больше энергии и антиоксидантов
Красные яблоки, благодаря высокому содержанию сахара, дают больше энергии.
«Если вам нужно подкрепиться перед тренировкой, лучше выбрать красное яблоко — оно даст больше сил», — советует нутрициолог.
Кроме того, в кожуре красных яблок содержится антоциан — мощный антиоксидант, укрепляющий сосуды. «Этот антиоксидант содержится только в кожуре. Если вы очищаете красное яблоко, то лишаете себя этой пользы», — предупреждает эксперт.
Калорийность яблок
Энергетическая ценность зеленых и красных яблок зависит в первую очередь от конкретного сорта и степени спелости. В среднем калорийность их следующая:
- Зеленые яблоки: около 35–40 ккал на 100 г продукта.
- Красные яблоки: примерно 40–45 ккал на 100 г продукта.
Как яблоки влияют на настроение
«Когда мы едим продукты с небольшим количеством сахара, особенно фруктозы, активизируется центр удовольствия в мозге, выделяя нейромедиаторы, такие как дофамин. Это снижает тревожность и улучшает настроение», — говорит Ивашкевич.
Красные яблоки, благодаря более высокому содержанию сахара, действуют быстрее, но и зеленые способны подарить заряд позитива, пусть и не так быстро.
Яблоки с кожурой или без
Диетолог рекомендует есть яблоки именно с кожурой. Независимо от цвета, кожура яблока — также концентрат ценных веществ:
- Клетчатка: Основная часть клетчатки находится именно в кожуре. Она необходима для нормальной работы ЖКТ. «Если мы едим яблоки с кожурой, перистальтика кишечника значительно улучшается», — отмечает специалист.
- Антиоксиданты: Большая часть кверцетина и, в случае красных яблок, антоцианов, сосредоточена в кожуре.
- Витамины и минералы: Кожура также содержит значительное количество витаминов и минералов.
- Важное предостережение: Всегда тщательно мойте яблоки перед употреблением, особенно если они не из органического земледелия, чтобы смыть возможные остатки пестицидов и воска, которым часто покрывают фрукты для лучшей сохранности. Если есть сомнения в происхождении яблока или его обработке, тогда кожуру лучше срезать.
Возможные противопоказания и меры предосторожности
- Аллергия. У некоторых людей возможно появление аллергических реакций на сырые яблоки. В таких случаях их рекомендуется запекать или готовить в виде пюре.
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом. При обострениях гастрита или язвы кислинка в зеленых яблоках может раздражать слизистую оболочку желудка. Если есть проблемы с ЖКТ, лучше проконсультироваться с врачом.
- Избыточное потребление. Слишком большое количество яблок, особенно сладких красных сортов, может привести к избыточной калорийности рациона и скачкам сахара в крови. В среднем можно употреблять 1–2 плода ежедневно.
Как выбрать «правильные» яблоки
- Внешний вид. Яблоко должно быть без плесени, гнили и темных пятен. Небольшие царапины или точки не страшны, но крупных повреждений лучше избегать.
- Запах. Свежее яблоко обычно обладает легким приятным ароматом. Если запаха нет совсем или он «искусственный», стоит задуматься.
- Поверхность кожуры. Избегайте яблок с липким или явно восковым налетом. Если сомневаетесь, тщательно вымойте яблоко, а при необходимости — очистите кожуру.
- Сезонность и свежесть яблок. Они обычно более ароматны и содержат больше полезных веществ, поскольку их не нужно дополнительно обрабатывать для долгого хранения и транспортировки. Яблоки, которые ввозятся издалека, зачастую собирают недозрелыми и могут обрабатываться консервирующими составами.
Итог: какие яблоки выбрать
Однозначного ответа, «какие яблоки лучше», нет, так как выбор зависит от индивидуальных потребностей и состояния здоровья:
Выбирайте зеленые яблоки, если:
- Вы следите за уровнем сахара в крови (диабет, преддиабет, инсулинорезистентность).
- Вы стремитесь снизить или контролировать вес (меньше калорий из сахара).
- У вас чувствительное пищеварение (иногда кислые яблоки лучше стимулируют ЖКТ, но при повышенной кислотности могут вызвать дискомфорт).
- Вы предпочитаете освежающий, кисловатый вкус.
Выбирайте красные яблоки, если:
- У вас нет проблем с уровнем сахара и весом.
- Вам нужен быстрый источник энергии (например, перед физической нагрузкой).
- Вы хотите получить максимум антиоксидантов, особенно для здоровья сосудов (обязательно ешьте с кожурой).
- Вы предпочитаете сладкий вкус.
Рецепты с яблоками
Смузи с зелеными яблоками
Ингредиенты:
- Зеленое яблоко (очищенное от сердцевины) — 1 шт.
- Шпинат — 1 горсть
- Огурец — 1/2 шт.
- Имбирь — маленький кусочек
- Кефир или вода — 1 стакан
Приготовление: очищенное от сердцевины зеленое яблоко, горсть шпината, половину огурца, маленький кусочек имбиря и стакан кефира или воды взбейте в блендере до однородности.
Салат с красными яблоками и грецкими орехами
Ингредиенты:
- Красное яблоко — 1 шт.
- Шпинат или салат айсберг — 1 пучок/горсть
- Грецкие орехи (измельченные) — 1 горсть
- Оливковое масло — 1-2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л. (или по вкусу)
Приготовление: красное яблоко нарежьте кубиками, смешайте с листьями шпината или салата айсберг, посыпьте измельченными грецкими орехами, заправьте оливковым маслом и лимонным соком.
Яблочный десерт в духовке
Ингредиенты:
- Яблоки — 2-4 шт.
- Орехи (измельченные) — 1-2 ст. л. на яблоко
- Мед — 1 ч. л. на яблоко (или по вкусу)
- Корица — щепотка на яблоко
Приготовление: У яблок удалите сердцевину, в углубление положите измельченные орехи, полейте медом, посыпьте корицей и запекайте в духовке при 180°C до мягкости (около 20-30 минут).
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