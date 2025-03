Худеем, лечимся, молодеем: диетолог назвала пять главных мифов о яблоках

Диетолог Никитина: яблоки обладают противоопухолевым эффектом

19 марта 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Яблоки – одни из самых доступных и популярных фруктов в России Фото: Илья Московец © URA.RU Яблоки — один из самых доступных и популярных фруктов, который может похвастаться впечатляющим списком полезных свойств. Однако вокруг них ходит немало мифов. Диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина развеяла URA.RU пять распространенных мифов о яблоках. Польза яблок: не просто перекус Яблоки обладают множеством полезных свойств. Они на 80% состоят из воды и содержат много клетчатки, что благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), помогает справляться с запорами и способствует выведению токсинов, отметила Никитина. «Содержащийся в яблоках пектин снижает уровень холестерина, уменьшая риск сердечных приступов, и помогает выводить из организма вредные вещества, такие как свинец, мышьяк и ртуть. Флавоноиды и полифенолы обладают противоопухолевым эффектом, связывая свободные радикалы, а витамин C укрепляет иммунную систему и защищает бронхолегочную систему, являясь профилактикой астмы», — сообщила специалист. Яблоки также восполняют дефицит железа, утоляют голод, способствуют похудению, богаты. Также этот фрукт богат витаминами (A, C, K, E, группы B) и микро- и макроэлементами (медь, цинк, хром, железо, йод, фтор, селен, магний, кальций, фосфор, калий, хлор, сера). Яблоки — не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Эти фрукты также укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы, улучшают работу ЖКТ, помогают печени справляться с излишком жира и холестерина, выводят щавелевую кислоту. Из яблок готовят настоящий яблочный уксус — эликсир для очищения организма. А еще яблоки вкусные, ароматные и отлично чистят зубы», — заявила диетолог. Миф №1: Яблоки — идеальное средство для похудения Многие считают, что яблоки помогают сбросить вес из-за низкой калорийности и обилия клетчатки. Однако Лариса Никитина предупреждает, что это не совсем верно. «С одной стороны, могут, если вы будете правильно питаться, использовать яблоко, допустим, на перекус, но если вы будете употреблять много яблок, то вряд ли вы похудеете», — объяснила диетолог. Чрезмерное употребление яблок, по словам эксперта, может вызвать вздутие живота из-за избытка клетчатки. Кроме того, фруктоза и другие сахара, содержащиеся в яблоках, могут негативно повлиять на фигуру. Более того, многие люди замечают, что после яблока у них, наоборот, усиливается чувство голода. Миф №2: Красные яблоки вреднее зеленых Существует предположение, что красные яблоки менее полезны, чем зеленые, из-за большего содержания сахара и возможного вреда для фигуры и здоровья. Диетолог отметила, что однозначного ответа на вопрос, какие яблоки полезнее, нет. Считается, что зеленые яблоки реже вызывают аллергию, содержат больше витамина C и яблочной кислоты, а также имеют более низкий гликемический индекс (меньше сахара). Красные яблоки, в свою очередь, обычно богаче железом. Но, как заметила эксперт, красные яблоки слаще, а значит, повышают уровень инсулина. Она посоветовала употреблять разные сорта яблок, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения, индивидуальные особенности и состояние здоровья. Людям с инсулинорезистентностью стоит ограничить потребление сладких красных яблок, отдав предпочтение зеленым, возможно, даже в запеченном виде. По результатам исследований с помощью рефрактометра, больше всего сахара в красных яблоках «Ред Делишес», а самые несладкие — «Гренни Смит», заключила эксперт. Миф №3: В семенах яблок содержится смертельный яд Это утверждение имеет под собой основания: в семенах яблок действительно содержится амигдалин, который в организме может превращаться в цианид. Однако Лариса Никитина успокаивает: «Чтобы это прям было действительно вредно, надо съесть много семян. В обычных условиях все-таки мы огрызки не едим. Случайное проглатывание нескольких семечек не опасно для здоровья», — говорит диетолог. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Диетолог раскрыла, как шоколад и ягоды замедляют старение Миф №4: Все яблоки одинаково полезны Польза яблок зависит от их происхождения и способа выращивания, отметила Никитина. «Самые полезные — это районированные фрукты, те, которые произрастают в вашей местности, которые были сняты с дерева недавно», — отметила эксперт. Она объяснила, что яблоки, привезенные из других стран, могут быть обработаны парафином и другими веществами, снижающими их полезные свойства, чтобы они дольше хранились. «Если фрукты, в том числе яблоки привезли из дальних стран, в них остается меньше полезных веществ», — добавила она. Эксперт посоветовала отдавать предпочтение местным, свежим яблокам. Миф №5: Яблоки — лекарство от всех болезней А еще есть миф, что если съесть яблоко в день, то можно не ходить к врачу. Но это не так. «Яблоко — это лишь часть здорового образа жизни, а не полное решение всех проблем со здоровьем. Нельзя полагаться на яблоки как на единственное средство лечения, особенно при серьезных заболеваниях, например онкологических», — говорит доктор. Более того, некоторым людям следует быть осторожными с употреблением яблок. Например, яркие красные и оранжевые сорта могут вызывать аллергические реакции. Людям с гастритом и другими проблемами ЖКТ рекомендуется употреблять яблоки в запеченном виде, так как они легче усваиваются и не вызывают повышенного газообразования. Маленьким детям пюре тоже часто делают из печеных яблок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Яблоки — один из самых доступных и популярных фруктов, который может похвастаться впечатляющим списком полезных свойств. Однако вокруг них ходит немало мифов. Диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина развеяла URA.RU пять распространенных мифов о яблоках. Польза яблок: не просто перекус Яблоки обладают множеством полезных свойств. Они на 80% состоят из воды и содержат много клетчатки, что благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), помогает справляться с запорами и способствует выведению токсинов, отметила Никитина. «Содержащийся в яблоках пектин снижает уровень холестерина, уменьшая риск сердечных приступов, и помогает выводить из организма вредные вещества, такие как свинец, мышьяк и ртуть. Флавоноиды и полифенолы обладают противоопухолевым эффектом, связывая свободные радикалы, а витамин C укрепляет иммунную систему и защищает бронхолегочную систему, являясь профилактикой астмы», — сообщила специалист. Яблоки также восполняют дефицит железа, утоляют голод, способствуют похудению, богаты. Также этот фрукт богат витаминами (A, C, K, E, группы B) и микро- и макроэлементами (медь, цинк, хром, железо, йод, фтор, селен, магний, кальций, фосфор, калий, хлор, сера). «Эти фрукты также укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы, улучшают работу ЖКТ, помогают печени справляться с излишком жира и холестерина, выводят щавелевую кислоту. Из яблок готовят настоящий яблочный уксус — эликсир для очищения организма. А еще яблоки вкусные, ароматные и отлично чистят зубы», — заявила диетолог. Миф №1: Яблоки — идеальное средство для похудения Многие считают, что яблоки помогают сбросить вес из-за низкой калорийности и обилия клетчатки. Однако Лариса Никитина предупреждает, что это не совсем верно. «С одной стороны, могут, если вы будете правильно питаться, использовать яблоко, допустим, на перекус, но если вы будете употреблять много яблок, то вряд ли вы похудеете», — объяснила диетолог. Чрезмерное употребление яблок, по словам эксперта, может вызвать вздутие живота из-за избытка клетчатки. Кроме того, фруктоза и другие сахара, содержащиеся в яблоках, могут негативно повлиять на фигуру. Более того, многие люди замечают, что после яблока у них, наоборот, усиливается чувство голода. Миф №2: Красные яблоки вреднее зеленых Существует предположение, что красные яблоки менее полезны, чем зеленые, из-за большего содержания сахара и возможного вреда для фигуры и здоровья. Диетолог отметила, что однозначного ответа на вопрос, какие яблоки полезнее, нет. Считается, что зеленые яблоки реже вызывают аллергию, содержат больше витамина C и яблочной кислоты, а также имеют более низкий гликемический индекс (меньше сахара). Красные яблоки, в свою очередь, обычно богаче железом. Но, как заметила эксперт, красные яблоки слаще, а значит, повышают уровень инсулина. Она посоветовала употреблять разные сорта яблок, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения, индивидуальные особенности и состояние здоровья. Людям с инсулинорезистентностью стоит ограничить потребление сладких красных яблок, отдав предпочтение зеленым, возможно, даже в запеченном виде. По результатам исследований с помощью рефрактометра, больше всего сахара в красных яблоках «Ред Делишес», а самые несладкие — «Гренни Смит», заключила эксперт. Миф №3: В семенах яблок содержится смертельный яд Это утверждение имеет под собой основания: в семенах яблок действительно содержится амигдалин, который в организме может превращаться в цианид. Однако Лариса Никитина успокаивает: «Чтобы это прям было действительно вредно, надо съесть много семян. В обычных условиях все-таки мы огрызки не едим. Случайное проглатывание нескольких семечек не опасно для здоровья», — говорит диетолог. Миф №4: Все яблоки одинаково полезны Польза яблок зависит от их происхождения и способа выращивания, отметила Никитина. «Самые полезные — это районированные фрукты, те, которые произрастают в вашей местности, которые были сняты с дерева недавно», — отметила эксперт. Она объяснила, что яблоки, привезенные из других стран, могут быть обработаны парафином и другими веществами, снижающими их полезные свойства, чтобы они дольше хранились. «Если фрукты, в том числе яблоки привезли из дальних стран, в них остается меньше полезных веществ», — добавила она. Эксперт посоветовала отдавать предпочтение местным, свежим яблокам. Миф №5: Яблоки — лекарство от всех болезней А еще есть миф, что если съесть яблоко в день, то можно не ходить к врачу. Но это не так. «Яблоко — это лишь часть здорового образа жизни, а не полное решение всех проблем со здоровьем. Нельзя полагаться на яблоки как на единственное средство лечения, особенно при серьезных заболеваниях, например онкологических», — говорит доктор. Более того, некоторым людям следует быть осторожными с употреблением яблок. Например, яркие красные и оранжевые сорта могут вызывать аллергические реакции. Людям с гастритом и другими проблемами ЖКТ рекомендуется употреблять яблоки в запеченном виде, так как они легче усваиваются и не вызывают повышенного газообразования. Маленьким детям пюре тоже часто делают из печеных яблок.