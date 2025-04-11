Самолет британской разведки появился над Черным морем

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В небе над черноморским побережьем также были замечены два британских истребителя
В небе над черноморским побережьем также были замечены два британских истребителя Фото:

Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который Великобритания приобрела у США, был зафиксирован в воздушном пространстве над западной частью Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полетов в реальном времени Flightradar.

«Вдоль границ Российской Федерации работает Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США — стратегический разведывательный самолет», — говорится в  telegram-канале сервиса. Согласно информации Flightradar, самолет вылетел из авиабазы Уоддингтон в Великобритании. В 16:05 по мск, воздушное судно совершало маневры недалеко от побережья Румынии и в нейтральных водах Черного моря. Вместе с ним в небе форсировали британские истребители Eurofighter Typhoon FGR.4. 

Отмечается, что это уже не в первый раз британские воздушные силы проводят подобные операции в данном районе. По данным СМИ, аналогичный полет был выполнен еще 31 марта 2025 года, что говорит о систематическом характере таких миссий.

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Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который Великобритания приобрела у США, был зафиксирован в воздушном пространстве над западной частью Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полетов в реальном времени Flightradar. «Вдоль границ Российской Федерации работает Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США — стратегический разведывательный самолет», — говорится в  telegram-канале сервиса. Согласно информации Flightradar, самолет вылетел из авиабазы Уоддингтон в Великобритании. В 16:05 по мск, воздушное судно совершало маневры недалеко от побережья Румынии и в нейтральных водах Черного моря. Вместе с ним в небе форсировали британские истребители Eurofighter Typhoon FGR.4.  Отмечается, что это уже не в первый раз британские воздушные силы проводят подобные операции в данном районе. По данным СМИ, аналогичный полет был выполнен еще 31 марта 2025 года, что говорит о систематическом характере таких миссий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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