Самолет британской разведки появился над Черным морем

Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который Великобритания приобрела у США, был зафиксирован в воздушном пространстве над западной частью Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полетов в реальном времени Flightradar.
«Вдоль границ Российской Федерации работает Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США — стратегический разведывательный самолет», — говорится в telegram-канале сервиса. Согласно информации Flightradar, самолет вылетел из авиабазы Уоддингтон в Великобритании. В 16:05 по мск, воздушное судно совершало маневры недалеко от побережья Румынии и в нейтральных водах Черного моря. Вместе с ним в небе форсировали британские истребители Eurofighter Typhoon FGR.4.
Отмечается, что это уже не в первый раз британские воздушные силы проводят подобные операции в данном районе. По данным СМИ, аналогичный полет был выполнен еще 31 марта 2025 года, что говорит о систематическом характере таких миссий.
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