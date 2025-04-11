В ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с субсидиями, выделенных департаментом АПК на поддержку рыболовства. Фигурантка дела находится под домашним арестом. Сумма похищенного составила около девяти млн рублей, сообщает следком.
«По данным следствия, с 2020 по 2023 годы фигурантка уголовного дела, совместно с неустановленными лицами, совершили хищение денежных средств, выделенных департаментом агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (рыбы), путем фиктивного трудоустройства шести граждан в коммерческую организацию», — пишет окружной следком в своем telegram-канале.
По данным источника, работники возвращали деньги злоумышленникам. Общая сумма похищенного составила около 9 млн рублей.
Органы предварительного следствия ходатайствовали перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд оставил ее под домашним арестом на два месяца.
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