На Ямале возбуждено уголовное дело по факту хищения субсидий на вылов рыбы. Видео

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Фигурантку дела оставили под домашним арестом
Фигурантку дела оставили под домашним арестом Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

В ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с субсидиями, выделенных департаментом АПК на поддержку рыболовства. Фигурантка дела находится под домашним арестом. Сумма похищенного составила около девяти млн рублей, сообщает следком.

«По данным следствия, с 2020 по 2023 годы фигурантка уголовного дела, совместно с неустановленными лицами, совершили хищение денежных средств, выделенных департаментом агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (рыбы), путем фиктивного трудоустройства шести граждан в коммерческую организацию», — пишет окружной следком в своем telegram-канале.

По данным источника, работники возвращали деньги злоумышленникам. Общая сумма похищенного составила около 9 млн рублей.

Органы предварительного следствия ходатайствовали перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд оставил ее под домашним арестом на два месяца.

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В ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с субсидиями, выделенных департаментом АПК на поддержку рыболовства. Фигурантка дела находится под домашним арестом. Сумма похищенного составила около девяти млн рублей, сообщает следком. «По данным следствия, с 2020 по 2023 годы фигурантка уголовного дела, совместно с неустановленными лицами, совершили хищение денежных средств, выделенных департаментом агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (рыбы), путем фиктивного трудоустройства шести граждан в коммерческую организацию», — пишет окружной следком в своем telegram-канале. По данным источника, работники возвращали деньги злоумышленникам. Общая сумма похищенного составила около 9 млн рублей. Органы предварительного следствия ходатайствовали перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд оставил ее под домашним арестом на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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