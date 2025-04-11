Зеленский ввел санкции против российских журналистов

Глава Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против России. На этот раз они касаются российских журналистов.
«Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов ... и оправдывающих Россию», — написал он в telegram-канале. Среди попавших под санкции — журналистка Арина Шарапова, военный эксперт Борис Джерелиевский, военкоры Александр Сладков и Илья Ушенин, телеведущий Андрей Норкин и другие. Под ограничения попали и россияне, и украинцы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что киевский режим ведет охоту на российских журналистов, которые работают в зоне СВО. Одной из последних жертв этой «охоты» стала 35-летняя журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Она погибла в Белгородской области во время выполнения редакционного задания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.