Зеленский ввел санкции против российских журналистов

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Киевский режим давно объявил охоту на российских журналистов
Киевский режим давно объявил охоту на российских журналистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против России. На этот раз они касаются российских журналистов.

«Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов ... и оправдывающих Россию», — написал он в telegram-канале. Среди попавших под санкции — журналистка Арина Шарапова, военный эксперт Борис Джерелиевский, военкоры Александр Сладков и Илья Ушенин, телеведущий Андрей Норкин и другие. Под ограничения попали и россияне, и украинцы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что киевский режим ведет охоту на российских журналистов, которые работают в зоне СВО. Одной из последних жертв этой «охоты» стала 35-летняя журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Она погибла в Белгородской области во время выполнения редакционного задания.

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Глава Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против России. На этот раз они касаются российских журналистов. «Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов ... и оправдывающих Россию», — написал он в telegram-канале. Среди попавших под санкции — журналистка Арина Шарапова, военный эксперт Борис Джерелиевский, военкоры Александр Сладков и Илья Ушенин, телеведущий Андрей Норкин и другие. Под ограничения попали и россияне, и украинцы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что киевский режим ведет охоту на российских журналистов, которые работают в зоне СВО. Одной из последних жертв этой «охоты» стала 35-летняя журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Она погибла в Белгородской области во время выполнения редакционного задания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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