Курганский боец СВО Александр Овчинников принимал участие в операции «Авдеевская труба». После ранения и возвращения из СВО Овчинников активно включился в жизнь своей малой родины. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Выполняя одно из боевых заданий в ходе СВО, был ранен, вернулся домой. Занялся сельским хозяйством в д. Лукина, получил грант, купил скот. У Александра хозяйский подход и большие планы. И не только по развитию своего хозяйства. Восстанавливает в деревне спортзал. Говорит, для нашей страны важно, чтобы молодежь возвращалась на село. И готов для этого работать, доказать собственным примером», — пишет Шумков.
Кроме того, Шумков отметил еще одного ветерана СВО. Им стал Иван Подосенин, он служил на Луганском направлении, но тоже был демобилизован. Оба бойца демонстрируют пример активной социальной адаптации и участия в общественной жизни, успешно участвуя в региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс» для людей с ограничениями по здоровью, где Иван занял первое место в компетенции «Столярное дело», а Александр — третье.
Ранее URA.RU сообщало, что командир разведроты и снайпер Александр Овчинников, участвовавший в героической операции по взятию Авдеевки в зоне СВО, вернулся в Курганскую область и открыл свое дело. В планах опытного спецназовца возрождение колхоза в родной деревни Лукина в Катайском округе
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