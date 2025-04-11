Курган богат талантами: боец СВО принимал участие в операции «Авдеевская труба». Видео

Двух курганских бойцов наградили на чемпионате «Абилимпикс»
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Оба бойца СВО стали победителями чемпионата
Оба бойца СВО стали победителями чемпионата Фото:

Курганский боец СВО Александр Овчинников принимал участие в операции «Авдеевская труба». После ранения и возвращения из СВО Овчинников активно включился в жизнь своей малой родины. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Выполняя одно из боевых заданий в ходе СВО, был ранен, вернулся домой. Занялся сельским хозяйством в д. Лукина, получил грант, купил скот. У Александра хозяйский подход и большие планы. И не только по развитию своего хозяйства. Восстанавливает в деревне спортзал. Говорит, для нашей страны важно, чтобы молодежь возвращалась на село. И готов для этого работать, доказать собственным примером», — пишет Шумков.

Кроме того, Шумков отметил еще одного ветерана СВО. Им стал Иван Подосенин, он служил на Луганском направлении, но тоже был демобилизован. Оба бойца демонстрируют пример активной социальной адаптации и участия в общественной жизни, успешно участвуя в региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс» для людей с ограничениями по здоровью, где Иван занял первое место в компетенции «Столярное дело», а Александр — третье.

Ранее URA.RU сообщало, что командир разведроты и снайпер Александр Овчинников, участвовавший в героической операции по взятию Авдеевки в зоне СВО, вернулся в Курганскую область и открыл свое дело. В планах опытного спецназовца возрождение колхоза в родной деревни Лукина в Катайском округе

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Курганский боец СВО Александр Овчинников принимал участие в операции «Авдеевская труба». После ранения и возвращения из СВО Овчинников активно включился в жизнь своей малой родины. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Выполняя одно из боевых заданий в ходе СВО, был ранен, вернулся домой. Занялся сельским хозяйством в д. Лукина, получил грант, купил скот. У Александра хозяйский подход и большие планы. И не только по развитию своего хозяйства. Восстанавливает в деревне спортзал. Говорит, для нашей страны важно, чтобы молодежь возвращалась на село. И готов для этого работать, доказать собственным примером», — пишет Шумков. Кроме того, Шумков отметил еще одного ветерана СВО. Им стал Иван Подосенин, он служил на Луганском направлении, но тоже был демобилизован. Оба бойца демонстрируют пример активной социальной адаптации и участия в общественной жизни, успешно участвуя в региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс» для людей с ограничениями по здоровью, где Иван занял первое место в компетенции «Столярное дело», а Александр — третье. Ранее URA.RU сообщало, что командир разведроты и снайпер Александр Овчинников, участвовавший в героической операции по взятию Авдеевки в зоне СВО, вернулся в Курганскую область и открыл свое дело. В планах опытного спецназовца возрождение колхоза в родной деревни Лукина в Катайском округе
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© Служба новостей «URA.RU»
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