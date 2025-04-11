Mash: под машиной экс-военкома Чувашии нашли взрывное устройство

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Умная камера спасла жизнь экс-военкому Чувашии Холикову
Умная камера спасла жизнь экс-военкому Чувашии Холикову Фото:

Под машиной бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова было обнаружено взрывное устройство. Ему удалось спастись благодаря умной камере, установленной в его доме в Старых Урмарах, которая среагировала на приближение неизвестного объекта к машине.

«Взрывное устройство нашли под машиной бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова», — пишет telegram-канал Mash. Как отмечают авторы канала, умная камера, которая была установлена в его доме, подала сигнал, что ночью к машине кто-то подходил. После чего Холиков немедленно вызвал спецслужбы, и саперы успели обезвредить взрывное устройство. Это позволило ему и его семье избежать возможного трагического исхода.

Следственные органы рассматривают возможность теракта и подозревают в организации этого преступления Службу безопасности Украины, которая, по данным следствия, могла найти исполнителя на территории Чувашии. Расследование продолжается, и предполагаемые мотивы и детали планирования атаки еще предстоит выяснить.

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Под машиной бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова было обнаружено взрывное устройство. Ему удалось спастись благодаря умной камере, установленной в его доме в Старых Урмарах, которая среагировала на приближение неизвестного объекта к машине. «Взрывное устройство нашли под машиной бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова», — пишет telegram-канал Mash. Как отмечают авторы канала, умная камера, которая была установлена в его доме, подала сигнал, что ночью к машине кто-то подходил. После чего Холиков немедленно вызвал спецслужбы, и саперы успели обезвредить взрывное устройство. Это позволило ему и его семье избежать возможного трагического исхода. Следственные органы рассматривают возможность теракта и подозревают в организации этого преступления Службу безопасности Украины, которая, по данным следствия, могла найти исполнителя на территории Чувашии. Расследование продолжается, и предполагаемые мотивы и детали планирования атаки еще предстоит выяснить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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