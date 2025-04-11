Mash: под машиной экс-военкома Чувашии нашли взрывное устройство

Под машиной бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова было обнаружено взрывное устройство. Ему удалось спастись благодаря умной камере, установленной в его доме в Старых Урмарах, которая среагировала на приближение неизвестного объекта к машине.
«Взрывное устройство нашли под машиной бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова», — пишет telegram-канал Mash. Как отмечают авторы канала, умная камера, которая была установлена в его доме, подала сигнал, что ночью к машине кто-то подходил. После чего Холиков немедленно вызвал спецслужбы, и саперы успели обезвредить взрывное устройство. Это позволило ему и его семье избежать возможного трагического исхода.
Следственные органы рассматривают возможность теракта и подозревают в организации этого преступления Службу безопасности Украины, которая, по данным следствия, могла найти исполнителя на территории Чувашии. Расследование продолжается, и предполагаемые мотивы и детали планирования атаки еще предстоит выяснить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.