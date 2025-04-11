Челябинскому девятикласснику Тиграну Исингалееву, который задержал дебошира в момент нападения в школе №145 в поселке Новосинеглазово, подарили пригласительные билеты на вечер бокса 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба региональной федерации бокса.
«Подарили пригласительные билеты на вечер бокса 18 апреля Тиграну и его друзьям. Мы считаем, что именно таким должно быть подрастающее поколение спортсменов — смелым и справедливым», — сообщила пресс-служба федерации в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня боксеры Челябинской области смогли лично познакомиться с Тиграном, который помог задержать недатекватного мужчину в школе №145 поселка Новосинеглазово. Сам парень сейчас занимается тяжелой атлетикой. Со спортом связан с раннего детства и в момент опасной ситуации смог сосредоточиться и сфокусироваться на нападавшем, рассказал Тигран.
Инцидент в челябинской школе №145 произошел 10 апреля. Неадекватный мужчина сломал турникет, прорвался в кабинет директора и повредил компьютер. Задержать дебошира до приезда Росгвардии смогли два учителя и школьник. По факту нападения СКР по Челябинской области организовали проверку. Нападавший парень стоит на учете в психдиспансере. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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