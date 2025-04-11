Челябинского школьника, задержавшего дебошира в школе, пригласили на вечер бокса. Видео

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Школьник пойдет на вечер бокса вместе с друзьями
Школьник пойдет на вечер бокса вместе с друзьями Фото:
новость из сюжета
Неадекват в Челябинске пытался разгромить свою бывшую школу

Челябинскому девятикласснику Тиграну Исингалееву, который задержал дебошира в момент нападения в школе №145 в поселке Новосинеглазово, подарили пригласительные билеты на вечер бокса 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба региональной федерации бокса. 

«Подарили пригласительные билеты на вечер бокса 18 апреля Тиграну и его друзьям. Мы считаем, что именно таким должно быть подрастающее поколение спортсменов — смелым и справедливым», — сообщила пресс-служба федерации в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Сегодня боксеры Челябинской области смогли лично познакомиться с Тиграном, который помог задержать недатекватного мужчину в школе №145 поселка Новосинеглазово. Сам парень сейчас занимается тяжелой атлетикой. Со спортом связан с раннего детства и в момент опасной ситуации смог сосредоточиться и сфокусироваться на нападавшем, рассказал Тигран. 

Инцидент в челябинской школе №145 произошел 10 апреля. Неадекватный мужчина сломал турникет, прорвался в кабинет директора и повредил компьютер. Задержать дебошира до приезда Росгвардии смогли два учителя и школьник. По факту нападения СКР по Челябинской области организовали проверку. Нападавший парень стоит на учете в психдиспансере. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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Челябинскому девятикласснику Тиграну Исингалееву, который задержал дебошира в момент нападения в школе №145 в поселке Новосинеглазово, подарили пригласительные билеты на вечер бокса 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба региональной федерации бокса.  «Подарили пригласительные билеты на вечер бокса 18 апреля Тиграну и его друзьям. Мы считаем, что именно таким должно быть подрастающее поколение спортсменов — смелым и справедливым», — сообщила пресс-служба федерации в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».  Сегодня боксеры Челябинской области смогли лично познакомиться с Тиграном, который помог задержать недатекватного мужчину в школе №145 поселка Новосинеглазово. Сам парень сейчас занимается тяжелой атлетикой. Со спортом связан с раннего детства и в момент опасной ситуации смог сосредоточиться и сфокусироваться на нападавшем, рассказал Тигран.  Инцидент в челябинской школе №145 произошел 10 апреля. Неадекватный мужчина сломал турникет, прорвался в кабинет директора и повредил компьютер. Задержать дебошира до приезда Росгвардии смогли два учителя и школьник. По факту нападения СКР по Челябинской области организовали проверку. Нападавший парень стоит на учете в психдиспансере. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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