Все автобусы в Кургане обновят до конца 2027 года
До конца 2027 года планируется полностью обновить весь автобусный парк города. Об этом сообщает администрация Кургана.
«Работа по замене подвижного состава продолжается. До конца 2027 года планируется полностью обновить весь автобусный парк города», — говорится на сайте администрации. Отмечается, что с начала 2023 года перевозчики уже приобрели 141 новый автобус. Большинство из них вышли на магистральные маршруты с высоким пассажиропотоком.
Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана 10 апреля произошло ДТП. Столкнулись два новых автобуса в 5-ом микрорайоне. Жертв нет.
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