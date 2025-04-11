Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины

Информация, опубликованная газетой Times о якобы разделе Украины по берлинскому сценарию неверно интерпретирована. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональд Трампа Кит Келлог.
«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — написал Келлог на своей странице в соцсети Х, прикрепив к публикации статью.
В своем посте Келлог подчеркнул, что его заявления касались создания условий для поддержания мира и стабильности на Украине с уважением ее суверенитета, а не разделения территории. Он также отметил, что предложенные зоны ответственности предполагались как временные меры без участия военных США.
Издание Times сообщило, что Келлог предположил возможность разделения Украины на несколько зон влияния после окончания текущего конфликта. Сравнивая ситуацию с разделением Берлина после Второй мировой войны, он отметил, что американские наземные войска не будут задействованы. Согласно публикации, Келлог упомянул, что на западе Украины могли бы разместиться британские и французские военные подразделения, действующие как гарантия безопасности, передает «Царьград».
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