МИД России высказался о «воюющих на Украине китайцах»

Замглавы МИД РФ Руденко: граждане Китая не воюют на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МИД РФ заявили, что граждане Китая не воюют на Украине
В МИД РФ заявили, что граждане Китая не воюют на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг информацию о том, что граждане Китая участвуют в военных действиях на Украине. Он подчеркнул, что такие заявления являются неправдой.

«Я могу сказать, что это полная неправда, мягко говоря. Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — заявил Руденко в разговоре с ТАСС.

Подтверждение этой позиции также поступило из Министерства иностранных дел Китая. Накануне в ведомстве заявили, что КНР не отправляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине и призывает своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг информацию о том, что граждане Китая участвуют в военных действиях на Украине. Он подчеркнул, что такие заявления являются неправдой. «Я могу сказать, что это полная неправда, мягко говоря. Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — заявил Руденко в разговоре с ТАСС. Подтверждение этой позиции также поступило из Министерства иностранных дел Китая. Накануне в ведомстве заявили, что КНР не отправляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине и призывает своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...