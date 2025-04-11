Челябинский губернатор Текслер обозначил вклад региона в космическую отрасль

Алексей Текслер в День космонавтики рассказал об участии Челябинской области в развитии космической отрасли. В своем telegram-канале он назвал работающие в этой сфере предприятия и институты.
«У нас работают предприятия Госкорпорации „Роскосмос“, развивается наука. Например, в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) разработали проект многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки. Испытания прошли успешно. Россия была и будет ведущей космической державой. И у Челябинской области в этом важная роль», — отметил глава региона.
По словам Алексея Текслера, в Челябинской области начинает формироваться новое научное сообщество, активно занимающееся разработкой инновационных проектов. Одним из его ключевых достижений стало создание молодежного конструкторского бюро «Астероид», задачей которого является разработка собственного космического аппарата. Кроме того, была организована молодежная научно-исследовательская лаборатория, сообщил глава региона.
Отдельно губернатор отметил, что регион испытывает гордость за земляка, выпускника аэрокосмического факультета ЮУрГУ, Героя России, космонавта-испытателя Дмитрия Петелина. Также Алексей Текслер поздравил всех с Днем космонавтики.
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