В Пермском крае закрыли шесть опасных заведений общепита

Специалисты Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарных норм в шести точках общественного питания в Березниках (Пермский край), что привело к их временному закрытию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан составлены протоколы о временном закрытии нескольких кафе быстрого питания в Березниках. В список попали три кафе сети „Чебуреки с пылу с жару!“, две точки кафе „Шаурма“ и „Лаваш из тандыра“. Во всех заведениях выявили нарушения по санитарной части», — уточнили в ведомстве.
В частности, в кафе сети «Чебуреки» с пылу с жару!» не было воды и канализации, а продавец при приготовлении блюд не пользовался перчатками. Точку «Шаурма» опечатали на 80 суток. Надзорное ведомство потребовало в суде закрыть кафе. На 45 суток закрылся «Лаваш из тандыра». Владельцев обязали устранить нарушения.
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