В МИД Турции раскрыли, что Лавров и Фидан обсудили на переговорах в Анталье

На встрече в Анталье главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и ситуацию на Украине. Об этом рассказали источники в министерстве иностранных дел Турции.
«Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилия по достижению перемирия в российско-украинском конфликте», — передают слова собеседника РИА Новости. Он добавил, что во время переговоров участники также обсуждали последние события в Сирии и обстановку в секторе Газа.
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