В МИД Турции раскрыли, что Лавров и Фидан обсудили на переговорах в Анталье

Лавров и Фидан на переговорах в Анталье обсудили судоходство в Черном море
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Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море и ситуацию на Украине
Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море и ситуацию на Украине Фото:

На встрече в Анталье главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и ситуацию на Украине. Об этом рассказали источники в министерстве иностранных дел Турции.

«Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилия по достижению перемирия в российско-украинском конфликте», — передают слова собеседника РИА Новости. Он добавил, что во время переговоров участники также обсуждали последние события в Сирии и обстановку в секторе Газа.

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На встрече в Анталье главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и ситуацию на Украине. Об этом рассказали источники в министерстве иностранных дел Турции. «Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилия по достижению перемирия в российско-украинском конфликте», — передают слова собеседника РИА Новости. Он добавил, что во время переговоров участники также обсуждали последние события в Сирии и обстановку в секторе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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