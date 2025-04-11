Пермяков предупредили об опасной погоде

Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду
На территории нескольких районов Пермского края 13 апреля ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«По данным Пермского ЦГМС 13 апреля в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега. Ночью возможны порывы ветра до 17 м/с. Возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличение ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Жителей Прикамья просят не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуют избегать резких маневров и торможений.
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