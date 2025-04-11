11 апреля 2025

Пермяков предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду
Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду Фото:

На территории нескольких районов Пермского края 13 апреля ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 13 апреля в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега. Ночью возможны порывы ветра до 17 м/с. Возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличение ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жителей Прикамья просят не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуют избегать резких маневров и торможений. 

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На территории нескольких районов Пермского края 13 апреля ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «По данным Пермского ЦГМС 13 апреля в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега. Ночью возможны порывы ветра до 17 м/с. Возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличение ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жителей Прикамья просят не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуют избегать резких маневров и торможений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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