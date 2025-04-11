Жители пермской деревни пожаловались на состояние дороги, где застряла скорая с пациентом

Жители деревни Шабуничи в Краснокамском городском округе (Пермский край) столкнулись с проблемами из-за плохого состояния дороги, где застряла карета скорой помощи с пациентом. Местные пытались самостоятельно улучшить ситуацию, однако их усилия не принесли результатов. Об этом сообщила URA.RU одна из жительниц деревни.
«Ранее мы обращались в администрацию Краснокамска и получали отписки о том, что предусмотрено грейдирование, но отсыпки так и не было. Дорога состоит из глины, и в дождливую погоду проехать невозможно, пройти получается с трудом. Не только весной и осенью, но и летом в дождь движение парализуется. В деревне проживают пенсионеры и семьи с детьми. Мы с соседями пытались сделать отсыпку своими силами, но в прошлом году дорога была разрушена», — рассказала URA.RU жительница деревни Шабуничи.
Кроме того, 10 апреля 2025 года карета скорой помощи с пациентом застряла на дороге в Шабуничах. Соответствующее видео появилось в группе «Газета Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в администрацию Краснокамского округа. Ответ на него ожидается.
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