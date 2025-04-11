Певец из Екатеринбурга Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) рассказал, как похудел на девять килограммов за месяц. Этим он поделился в своих соцсетях.
«Немного про свое питание. Возможно кому-то было интересно, как же все-таки я убрал 9 килограммов за месяц. Ну, и конечно, тренировки и еще раз тренировки», — написал Леша Свик в своем telegram-канале и показал свой рацион на видео.
Певец питатется сбалансированно, ест много овощей и круп, чаще всего старается есть креветки. «Я каждый день меняю свой рацион, но креветки — единственное, что стараюсь чаще есть, потому что это быстро, легко, но, к сожалению, дорого», — делиться Свик. Он также поделился результатами тренировок, выложив фото своей спины до тренировок и спустя месяц.
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