11 апреля 2025

Певец из Екатеринбурга Леша Свик поделился секретом похудения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Певец поделился результатами тренировок с фанатами в своих соцсетях
Певец поделился результатами тренировок с фанатами в своих соцсетях Фото:

Певец из Екатеринбурга Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) рассказал, как похудел на девять килограммов за месяц. Этим он поделился в своих соцсетях.

«Немного про свое питание. Возможно кому-то было интересно, как же все-таки я убрал 9 килограммов за месяц. Ну, и конечно, тренировки и еще раз тренировки», — написал Леша Свик в своем telegram-канале и показал свой рацион на видео.

Певец питатется сбалансированно, ест много овощей и круп, чаще всего старается есть креветки. «Я каждый день меняю свой рацион, но креветки — единственное, что стараюсь чаще есть, потому что это быстро, легко, но, к сожалению, дорого», — делиться Свик. Он также поделился результатами тренировок, выложив фото своей спины до тренировок и спустя месяц.

Прогресс в тренировках певец показал, продемонстрировав спину
Прогресс в тренировках певец показал, продемонстрировав спину
Фото:

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Певец из Екатеринбурга Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) рассказал, как похудел на девять килограммов за месяц. Этим он поделился в своих соцсетях. «Немного про свое питание. Возможно кому-то было интересно, как же все-таки я убрал 9 килограммов за месяц. Ну, и конечно, тренировки и еще раз тренировки», — написал Леша Свик в своем telegram-канале и показал свой рацион на видео. Певец питатется сбалансированно, ест много овощей и круп, чаще всего старается есть креветки. «Я каждый день меняю свой рацион, но креветки — единственное, что стараюсь чаще есть, потому что это быстро, легко, но, к сожалению, дорого», — делиться Свик. Он также поделился результатами тренировок, выложив фото своей спины до тренировок и спустя месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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