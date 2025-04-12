Главу совета российских соотечественников задержали в Кишиневе

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Причины задержания Петровича не раскрываются
Причины задержания Петровича не раскрываются Фото:

Главу совета российских соотечественников Молдавии Алексея Петровича задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает сам Петрович в соцсетях. 

«Задержан в международном аэропорту города Кишинева», — пишет глава совета своем в telegram-канале. Там же задержали и молдавского журналиста Габриела Кэлина. Он вернулся из Москвы, где принимал участие в форуме «Евразия — территория традиционных ценностей». 

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Главу совета российских соотечественников Молдавии Алексея Петровича задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает сам Петрович в соцсетях.  «Задержан в международном аэропорту города Кишинева», — пишет глава совета своем в telegram-канале. Там же задержали и молдавского журналиста Габриела Кэлина. Он вернулся из Москвы, где принимал участие в форуме «Евразия — территория традиционных ценностей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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