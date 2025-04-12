Главу совета российских соотечественников задержали в Кишиневе

Причины задержания Петровича не раскрываются
Главу совета российских соотечественников Молдавии Алексея Петровича задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает сам Петрович в соцсетях.
«Задержан в международном аэропорту города Кишинева», — пишет глава совета своем в telegram-канале. Там же задержали и молдавского журналиста Габриела Кэлина. Он вернулся из Москвы, где принимал участие в форуме «Евразия — территория традиционных ценностей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.