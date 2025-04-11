На автодороге Лангепас — Сургут (ХМАО) 12 апреля при буксировке столкнулось два бензовоза. Из-за ДТП трасса оказалась перекрыта. Подробности сообщили очевидцы.
«ДТП на автодороге Лангепас — Сургут. При транспортировке одного бензовоза другим что-то пошло не так. Движение затруднено в обе стороны», — сообщает telegram-канал «Дежурный по городу Нижневартовск».
От столкновения разбило и развернуло разделительные бетонные плиты. По сообщению очевидцев на трассе скопилась огромная пробка.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Обновлено в 21:05: В пресс-службе УМВД округа сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Затор образовался из-за того, что одна полоса трассы перерыта из-за ремонта.
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