11 апреля 2025

На трассе в ХМАО столкнулось два бензовоза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Один бензовоз буксировал другой
Один бензовоз буксировал другой Фото:

На автодороге Лангепас — Сургут (ХМАО) 12 апреля при буксировке столкнулось два бензовоза. Из-за ДТП трасса оказалась перекрыта. Подробности сообщили очевидцы.

Дорога оказалась полностью перекрыта
Дорога оказалась полностью перекрыта
Фото:

«ДТП на автодороге Лангепас — Сургут. При транспортировке одного бензовоза другим что-то пошло не так. Движение затруднено в обе стороны», — сообщает telegram-канал «Дежурный по городу Нижневартовск».

От столкновения разбило и развернуло разделительные бетонные плиты. По сообщению очевидцев на трассе скопилась огромная пробка.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Обновлено в 21:05: В пресс-службе УМВД округа сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Затор образовался из-за того, что одна полоса трассы перерыта из-за ремонта.

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На автодороге Лангепас — Сургут (ХМАО) 12 апреля при буксировке столкнулось два бензовоза. Из-за ДТП трасса оказалась перекрыта. Подробности сообщили очевидцы. «ДТП на автодороге Лангепас — Сургут. При транспортировке одного бензовоза другим что-то пошло не так. Движение затруднено в обе стороны», — сообщает telegram-канал «Дежурный по городу Нижневартовск». От столкновения разбило и развернуло разделительные бетонные плиты. По сообщению очевидцев на трассе скопилась огромная пробка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается. Обновлено в 21:05: В пресс-службе УМВД округа сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Затор образовался из-за того, что одна полоса трассы перерыта из-за ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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