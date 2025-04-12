Бойцы 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности села Горналь в Суджанском районе Курской области. Ранее сообщалось, что это один из последних населенных пунктов, который остается под контролем ВСУ в регионе.
«Сегодня с утра 22-й полк 44-го армейского корпуса в ходе ведения боевых действий за населенный пункт Горналь вошел в его окрестности. Идут бои», — приводит РИА «Новости» комментарий собеседника из группировки «Север».
Села Горналь и Олешня — последние населенные пункты, которые остаются под контролем ВСУ в Курской области. Бойцы киевского режима активно обороняются, пытаясь удержать позиции. Ранее военный волонтер Роман Алехин высказал мнение, что завершение освобождения Горнальского монастыря может наступить к началу мая.
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