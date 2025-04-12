Взрыв уничтожил квартиру в жилом доме Ханты-Мансийска. Онлайн-трансляция

12 апреля 2025 в 23:46 Размер текста - 17 +

Пожар, вспыхнувший после взрыва, ликвидируют спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме на улице Промышленной, 9а взорвалась квартира. По предварительной информации, есть пострадавшие, часть жителей эвакуирована. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 00:43 Очевидцы говорят, что из пострадавшего подъезда удалось спасти кошку. 00:42 Ситуацию с возгоранием в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске прокомментировал замначальника Главного управления по государственной противопожарной службе МЧС по Югре Роман Артамонов. Из шести квартир пострадало пять. Разрушены межкомнатные перегородки. Предварительно, четверо пострадавших — в ОКБ и каретах скорой помощи. Силовики продолжают работу, пожар ликвидировали в кратчайшие сроки силами 20 человек. 00:40 Один из жильцов дома поделился с URA.RU, что дом сильно тряхнуло. Другой отмечает, что пожар, начался позже хлопков — люди успели частично эвакуироваться. «Когда я подошел, еще не было огня», — говорит мужчина. 00:34 Работает автокран. Весь подъезд проливают сверху. 00:33 Власти Ханты-Мансийска сделали заявление о возгорании в жилом доме на Промышленной, 9а. «Возгорание, произошедшее сегодня в многоквартирном жилом доме по улице Промышленная, 9аполностью ликвидировано. Двоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Развернут пункт временного пребывания на базе МБОУ СОШ 6. По всем возникающим вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона 112», — пишет официальный телеграм-канал мэрии «Ханты-Мансийск Онлайн». 00:27 Обстановка на месте ЧП. К зданию подогнали автобус для обогрева. 00:24 Соседи говорят, что квартира могла сдаваться в аренду. Подтверждения этой информации пока нет. 00:23 Корреспонденты URA.RU c места событий передают слова очевидцев. «Был слышен двойной взрыв», — делятся хантымансийцы. 00:20 В департаменте здравоохранения Югры сообщают, что за медицинской помощью обратились трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация. «Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте продолжают работы бригады скорой медицинской помощи», — сообщает ведомство. 00:13 Пожар потушен. Спасатели разбирают завалы. Пока нет информации о количестве людей, которые могут быть внутри. Пожар потушен Илья Мелещенков @ URA.RU 00:11 В МЧС опровергли предварительную информацию, что причиной пожара стал хлопок бытового газа. Окончательные выводы сделают дознаватели позже. 00:09 Площадь пожара — 70 квадратных метров. Пожарные работали по второму повышенному рангу, были сформированы звенья газодымозащиты для спасения пострадавших, сообщают в МЧС. 00:08 Предварительно, эпицентр взрыва — квартира на первом этаже здания. 00:07 По предварительной информации пресс-службы управления МЧС по Югре, погибших нет. 00:05 Предварительно, администрация Ханты-Мансийска развернула пункт временного размещения в школе №6. Туда эвакуировали жильцов. 00:04 В пресс-службе МЧС сообщили, что дом не газифицирован. Причины возгорания установят дознаватели. 00:03 МЧС подтверждает эвакуацию 35 человек. Четверых увезла скорая помощь. 00:01 Взрыв произошел в районе 22.00, когда жители находились дома. Поврежден фасад здания и несколько квартир. От силы удара в соседних домах выбило стекла. 23:56 Очевидцы пишут, что пожар распространялся молниеносно. Свидетели происшествия публикуют видео. 23:55 Под завалами может находиться пожилая женщина. Ее ищут. Последствия взрыва Телеграм-канал «Типичный Ханты-Мансийск» 23:52 Эвакуировали 35 человек. Как минимум четверо получили увечья. Все спецслужбы подняты по тревоге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме на улице Промышленной, 9а взорвалась квартира. По предварительной информации, есть пострадавшие, часть жителей эвакуирована. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 00:43 13.04.2025 Очевидцы говорят, что из пострадавшего подъезда удалось спасти кошку. 00:42 13.04.2025 Ситуацию с возгоранием в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске прокомментировал замначальника Главного управления по государственной противопожарной службе МЧС по Югре Роман Артамонов. Из шести квартир пострадало пять. Разрушены межкомнатные перегородки. Предварительно, четверо пострадавших — в ОКБ и каретах скорой помощи. Силовики продолжают работу, пожар ликвидировали в кратчайшие сроки силами 20 человек. 00:40 13.04.2025 Один из жильцов дома поделился с URA.RU, что дом сильно тряхнуло. Другой отмечает, что пожар, начался позже хлопков — люди успели частично эвакуироваться. «Когда я подошел, еще не было огня», — говорит мужчина. 00:34 13.04.2025 Работает автокран. Весь подъезд проливают сверху. 00:33 13.04.2025 Власти Ханты-Мансийска сделали заявление о возгорании в жилом доме на Промышленной, 9а. «Возгорание, произошедшее сегодня в многоквартирном жилом доме по улице Промышленная, 9аполностью ликвидировано. Двоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Развернут пункт временного пребывания на базе МБОУ СОШ 6. По всем возникающим вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона 112», — пишет официальный телеграм-канал мэрии «Ханты-Мансийск Онлайн». 00:27 13.04.2025 Обстановка на месте ЧП. К зданию подогнали автобус для обогрева. 00:24 13.04.2025 Соседи говорят, что квартира могла сдаваться в аренду. Подтверждения этой информации пока нет. 00:23 13.04.2025 Корреспонденты URA.RU c места событий передают слова очевидцев. «Был слышен двойной взрыв», — делятся хантымансийцы. 00:20 13.04.2025 В департаменте здравоохранения Югры сообщают, что за медицинской помощью обратились трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация. «Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте продолжают работы бригады скорой медицинской помощи», — сообщает ведомство. 00:13 13.04.2025 Пожар потушен. Спасатели разбирают завалы. Пока нет информации о количестве людей, которые могут быть внутри. 00:11 13.04.2025 В МЧС опровергли предварительную информацию, что причиной пожара стал хлопок бытового газа. Окончательные выводы сделают дознаватели позже. 00:09 13.04.2025 Площадь пожара — 70 квадратных метров. Пожарные работали по второму повышенному рангу, были сформированы звенья газодымозащиты для спасения пострадавших, сообщают в МЧС. 00:08 13.04.2025 Предварительно, эпицентр взрыва — квартира на первом этаже здания. 00:07 13.04.2025 По предварительной информации пресс-службы управления МЧС по Югре, погибших нет. 00:05 13.04.2025 Предварительно, администрация Ханты-Мансийска развернула пункт временного размещения в школе №6. Туда эвакуировали жильцов. 00:04 13.04.2025 В пресс-службе МЧС сообщили, что дом не газифицирован. Причины возгорания установят дознаватели. 00:03 13.04.2025 МЧС подтверждает эвакуацию 35 человек. Четверых увезла скорая помощь. 00:01 13.04.2025 Взрыв произошел в районе 22.00, когда жители находились дома. Поврежден фасад здания и несколько квартир. От силы удара в соседних домах выбило стекла. 23:56 12.04.2025 Очевидцы пишут, что пожар распространялся молниеносно. Свидетели происшествия публикуют видео. 23:55 12.04.2025 Под завалами может находиться пожилая женщина. Ее ищут. 23:52 12.04.2025 Эвакуировали 35 человек. Как минимум четверо получили увечья. Все спецслужбы подняты по тревоге.