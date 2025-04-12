Власти Украины сделали ужасающее заявление

Военная служба в Украине должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.
«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Палису. Он считает, что Украина должна взять пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех. Палиса также упомянул, что те, кто не пройдет службу, могут быть лишены доступа к некоторым государственным услугам и возможностям.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Украине направлять военнослужащих за границу даже в период военного положения. Решение об отправке принимается президентом, а законопроект должен быть внесен в парламент.
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