12 апреля 2025

Власти Украины сделали ужасающее заявление

Замглавы офиса Зеленского Палиса: все украинцы должны служить в ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине предложили сделать военную службу обязательной для всех граждан
На Украине предложили сделать военную службу обязательной для всех граждан Фото:

Военная служба в Украине должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Палису. Он считает, что Украина должна взять пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех. Палиса также упомянул, что те, кто не пройдет службу, могут быть лишены доступа к некоторым государственным услугам и возможностям.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Украине направлять военнослужащих за границу даже в период военного положения. Решение об отправке принимается президентом, а законопроект должен быть внесен в парламент.

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Военная служба в Украине должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. «Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Палису. Он считает, что Украина должна взять пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех. Палиса также упомянул, что те, кто не пройдет службу, могут быть лишены доступа к некоторым государственным услугам и возможностям. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Украине направлять военнослужащих за границу даже в период военного положения. Решение об отправке принимается президентом, а законопроект должен быть внесен в парламент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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