Украина сможет направлять своих военнослужащих за границу в период военного положения. Соответствующий закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Зеленский подписал закон о праве направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения», — говорится на официальном сайте Верховной Рады. Отмечается. что решение об отправке принимается главой государства с обязательным внесением законопроекта в парламент.
При этом президент должен предоставить информацию о задачах и составе подразделений. Следует отметить, что полномочия Зеленского на посту президента Украины официально истекли в мае 2024 года.
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