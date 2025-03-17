Зеленский разрешил отправлять ВСУ на территорию других государств. Скрин

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Зеленский дал Украине возможность отправлять свои войска за границу
Зеленский дал Украине возможность отправлять свои войска за границу Фото:

Украина сможет направлять своих военнослужащих за границу в период военного положения. Соответствующий закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Зеленский подписал закон о праве направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения», — говорится на официальном сайте Верховной Рады. Отмечается. что решение об отправке принимается главой государства с обязательным внесением законопроекта в парламент.

При этом президент должен предоставить информацию о задачах и составе подразделений. Следует отметить, что полномочия Зеленского на посту президента Украины официально истекли в мае 2024 года.

17 марта Зеленский подписал данный законопроект
17 марта Зеленский подписал данный законопроект
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Украина сможет направлять своих военнослужащих за границу в период военного положения. Соответствующий закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский. «Зеленский подписал закон о праве направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения», — говорится на официальном сайте Верховной Рады. Отмечается. что решение об отправке принимается главой государства с обязательным внесением законопроекта в парламент. При этом президент должен предоставить информацию о задачах и составе подразделений. Следует отметить, что полномочия Зеленского на посту президента Украины официально истекли в мае 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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