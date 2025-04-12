МЧС устанавливают причины взрыва в доме Ханты-Мансийска

В МЧС России по ХМАО опровергли версию о взрыве бытового газа в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это здание не газифицировано, а причины пожара будут устанавливать органы дожнания.
«Дом пока не газифицирован, поэтому о причинах пока говорить преждевременно. Эта информация будет устанавливаться органами дознания», — рассказали в МЧС ХМАО.
Очевидцы предполагают, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон. Однако эта информация пока не подтверждена.
Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщали, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.
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