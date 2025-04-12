12 апреля 2025
11 апреля 2025

МЧС устанавливают причины взрыва в доме Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы предполагают, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон
Очевидцы предполагают, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон Фото:

В МЧС России по ХМАО опровергли версию о взрыве бытового газа в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это здание не газифицировано, а причины пожара будут устанавливать органы дожнания.

«Дом пока не газифицирован, поэтому о причинах пока говорить преждевременно. Эта информация будет устанавливаться органами дознания», — рассказали в МЧС ХМАО.

Очевидцы предполагают, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон. Однако эта информация пока не подтверждена.

Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщали, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.

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В МЧС России по ХМАО опровергли версию о взрыве бытового газа в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это здание не газифицировано, а причины пожара будут устанавливать органы дожнания. «Дом пока не газифицирован, поэтому о причинах пока говорить преждевременно. Эта информация будет устанавливаться органами дознания», — рассказали в МЧС ХМАО. Очевидцы предполагают, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон. Однако эта информация пока не подтверждена. Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщали, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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