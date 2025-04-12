По предварительным данным, в пожаре есть пострадавший
Вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщают, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. По их словам, есть пострадавший.
«На Промышленной, 9 пожар… Это какой-то капец — все окна выбило, жарко даже тут... Как страшно! Пожар распространялся молниеносно… По предварительной информации есть пострадавшие», — рассказали югорчане в telegram-канале » Типичный Ханты-Мансийск».
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.
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