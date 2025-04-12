12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Ханты-Мансийске разгорелся страшный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По предварительным данным, в пожаре есть пострадавший
По предварительным данным, в пожаре есть пострадавший Фото:

Вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщают, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. По их словам, есть пострадавший.

«На Промышленной, 9 пожар… Это какой-то капец — все окна выбило, жарко даже тут... Как страшно! Пожар распространялся молниеносно… По предварительной информации есть пострадавшие», — рассказали югорчане в telegram-канале » Типичный Ханты-Мансийск».

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщают, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. По их словам, есть пострадавший. «На Промышленной, 9 пожар… Это какой-то капец — все окна выбило, жарко даже тут... Как страшно! Пожар распространялся молниеносно… По предварительной информации есть пострадавшие», — рассказали югорчане в telegram-канале » Типичный Ханты-Мансийск». URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...