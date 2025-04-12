12 апреля 2025

В Архангельске мужчина поджег четыре полицейских автомобиля

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Четыре служебных автомобиля пострадали из-за поджога
Четыре служебных автомобиля пострадали из-за поджога Фото:

В Архангельске 21-летний молодой человек поджег четыре полицейских автомобиля. Инцидент произошел у отдела полиции №4. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города Архангельска.

«Сегодня около 21.00 на территории, прилегающей к одному из административных зданий УМВД России по городу Архангельску, произошел поджог четырех служебных автомобилей. Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 2003 г р. — на месте задержан сотрудниками полиции. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками экстренных служб», — передает пресс-служба УМВД Архангельска. В результате поджога пострадавших нет.

Ранее в Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения атаковал автомобиль скорой помощи, угрожая персоналу и нанося удары по транспортному средству. Полиция задержала подозреваемого.

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В Архангельске 21-летний молодой человек поджег четыре полицейских автомобиля. Инцидент произошел у отдела полиции №4. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города Архангельска. «Сегодня около 21.00 на территории, прилегающей к одному из административных зданий УМВД России по городу Архангельску, произошел поджог четырех служебных автомобилей. Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 2003 г р. — на месте задержан сотрудниками полиции. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками экстренных служб», — передает пресс-служба УМВД Архангельска. В результате поджога пострадавших нет. Ранее в Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения атаковал автомобиль скорой помощи, угрожая персоналу и нанося удары по транспортному средству. Полиция задержала подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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