В Архангельске мужчина поджег четыре полицейских автомобиля

В Архангельске 21-летний молодой человек поджег четыре полицейских автомобиля. Инцидент произошел у отдела полиции №4. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города Архангельска.
«Сегодня около 21.00 на территории, прилегающей к одному из административных зданий УМВД России по городу Архангельску, произошел поджог четырех служебных автомобилей. Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 2003 г р. — на месте задержан сотрудниками полиции. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками экстренных служб», — передает пресс-служба УМВД Архангельска. В результате поджога пострадавших нет.
Ранее в Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения атаковал автомобиль скорой помощи, угрожая персоналу и нанося удары по транспортному средству. Полиция задержала подозреваемого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.