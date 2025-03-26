В Петербурге пьяный мужчина напал на бригаду скорой с самокатом

В Петербурге агрессивный мужчина угрожал персоналу медицинской бригады, а затем нанес удары по автомобилю скорой помощи с использованием самоката. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«26 марта в 21:01 в полицию Приморского района поступило заявление от 34-летнего водителя бригады скорой медицинской помощи. Он сообщил, что возле парадной дома по Комендантскому проспекту находится агрессивный мужчина, который сначала угрожал медикам, а после нанес несколько ударов самокатом по автомобилю „скорой“», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
Спустя всего несколько минут после получения заявления, полиция задержала подозреваемого у дома по улице Маршала Новикова. 28-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был взят под стражу. Он оказался местным жителем и ранее уже имел проблемы с законом, совершал кражи и грабежи. После доставки в отделение полиции, против мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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