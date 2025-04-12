12 апреля 2025

Россияне, вернувшиеся из тюрьмы в Тунисе, раскрыли, сколько потратили денег на адвоката

Освобожденные в Тунисе россияне потратили более миллиона на адвокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне оплачивали адвоката и экспертизу из своего кошелька
Россияне оплачивали адвоката и экспертизу из своего кошелька Фото:

Освобожденные из-под стражи в Тунисе россияне сообщили о значительных финансовых затратах, которые они понесли. Они были вынуждены оплатить услуги адвоката и проведение экспертизы, в общей сложности потратив более миллиона рублей.

«За экспертизу платили мы, оказывается. За нашу же экспертизу заплатили где-то 400 тысяч. 700 тысяч рублей адвокату положено. В итоге больше миллиона рублей пришлось потратить, не получив ни копейки помощи», — рассказали россияне РИА Новости.

Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года по ошибочному подозрению в терроризме, освобождены из-под стражи. Во время содержания под стражей, посольство России в Тунисе оказывало им консульскую поддержку, обеспечивая необходимыми документами для освобождения и возвращения на родину. Суд подтвердил их непричастность к преступлениям, после чего они были выпущены и вернулись в Россию.

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Освобожденные из-под стражи в Тунисе россияне сообщили о значительных финансовых затратах, которые они понесли. Они были вынуждены оплатить услуги адвоката и проведение экспертизы, в общей сложности потратив более миллиона рублей. «За экспертизу платили мы, оказывается. За нашу же экспертизу заплатили где-то 400 тысяч. 700 тысяч рублей адвокату положено. В итоге больше миллиона рублей пришлось потратить, не получив ни копейки помощи», — рассказали россияне РИА Новости. Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года по ошибочному подозрению в терроризме, освобождены из-под стражи. Во время содержания под стражей, посольство России в Тунисе оказывало им консульскую поддержку, обеспечивая необходимыми документами для освобождения и возвращения на родину. Суд подтвердил их непричастность к преступлениям, после чего они были выпущены и вернулись в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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