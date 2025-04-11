Россияне, попавшие в тюрьму в Тунисе, вернутся на родину в пятницу

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Одиннадцать россиян спустя почти полгода после задержания вернутся на родину
Одиннадцать россиян спустя почти полгода после задержания вернутся на родину Фото:

Одиннадцать граждан России, попавшие в тюрьму в Тунисе в ноябре прошлого года, вернутся на родину уже сегодня. Об этом сообщили в российском посольстве страны.

«Они (россияне — ред.) покинут Тунис в пятницу двумя группами», — заявили РИА Новости в посольстве. Отмечается, что консульские работники оказали помощь в подготовке необходимых документов для выезда. Все документы были оформлены корректно. В посольстве отметили, что россияне, освобожденные из-под стражи, находятся в хорошем настроении.

Накануне радиостанция Mosaique FM сообщила, что суд принял решение освободить россиян из-под стражи. Информацию также подтвердили в посольстве РФ. 

В ноябре 2024 года в приграничной зоне Хайдра были задержаны 11 россиян по подозрению в терроризме, однако тогда обвинения им не предъявили. Суд подтвердил их непричастность.

В марте этого года родственник одного из задержанных заявил о потере связи с ним. По его словам, у близких не было никакого доступа к гражданам РФ, оказавшимся под стражей. Однако посольство России в Тунисе отметило, что состояние россиян удовлетворительное и жалоб никаких не поступало. Согласно информации посольства, россияне содержались в пяти разных тюрьмах, и им были предоставлены услуги адвоката и переводчика.

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Одиннадцать граждан России, попавшие в тюрьму в Тунисе в ноябре прошлого года, вернутся на родину уже сегодня. Об этом сообщили в российском посольстве страны. «Они (россияне — ред.) покинут Тунис в пятницу двумя группами», — заявили РИА Новости в посольстве. Отмечается, что консульские работники оказали помощь в подготовке необходимых документов для выезда. Все документы были оформлены корректно. В посольстве отметили, что россияне, освобожденные из-под стражи, находятся в хорошем настроении. Накануне радиостанция Mosaique FM сообщила, что суд принял решение освободить россиян из-под стражи. Информацию также подтвердили в посольстве РФ.  В ноябре 2024 года в приграничной зоне Хайдра были задержаны 11 россиян по подозрению в терроризме, однако тогда обвинения им не предъявили. Суд подтвердил их непричастность. В марте этого года родственник одного из задержанных заявил о потере связи с ним. По его словам, у близких не было никакого доступа к гражданам РФ, оказавшимся под стражей. Однако посольство России в Тунисе отметило, что состояние россиян удовлетворительное и жалоб никаких не поступало. Согласно информации посольства, россияне содержались в пяти разных тюрьмах, и им были предоставлены услуги адвоката и переводчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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