12 апреля 2025

РЭБ ВС РФ лишили ВСУ десятков тысяч долларов

Депутат Рады: западное оружие ВСУ теряет эффективность из-за российских РЭБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские военные отказываются от использования некоторых западных снарядов и ракет
Украинские военные отказываются от использования некоторых западных снарядов и ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные отказываются от использования некоторых западных вооружений, таких как GPS-снаряды Excalibur, из-за их неэффективности в условиях российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. 

«Объемы (таких поставок — ред.) небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать или говорить, что это нам не нужно. Я могу привести пример Excalibur -это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Чернева. Он отметил, что изначально эти снаряды были эффективны, но позже российская сторона научилась им противодействовать. 

Ранее Украина уже сталкивалась с проблемами эффективности своего вооружения, когда заявила о создании дальнобойной ракеты «Длинный Нептун». По мнению российских экспертов, она оказалась уязвима для российских систем ПВО. 

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Украинские военные отказываются от использования некоторых западных вооружений, таких как GPS-снаряды Excalibur, из-за их неэффективности в условиях российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.  «Объемы (таких поставок — ред.) небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать или говорить, что это нам не нужно. Я могу привести пример Excalibur -это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Чернева. Он отметил, что изначально эти снаряды были эффективны, но позже российская сторона научилась им противодействовать.  Ранее Украина уже сталкивалась с проблемами эффективности своего вооружения, когда заявила о создании дальнобойной ракеты «Длинный Нептун». По мнению российских экспертов, она оказалась уязвима для российских систем ПВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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