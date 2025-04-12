РЭБ ВС РФ лишили ВСУ десятков тысяч долларов

Украинские военные отказываются от использования некоторых западных вооружений, таких как GPS-снаряды Excalibur, из-за их неэффективности в условиях российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
«Объемы (таких поставок — ред.) небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать или говорить, что это нам не нужно. Я могу привести пример Excalibur -это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Чернева. Он отметил, что изначально эти снаряды были эффективны, но позже российская сторона научилась им противодействовать.
Ранее Украина уже сталкивалась с проблемами эффективности своего вооружения, когда заявила о создании дальнобойной ракеты «Длинный Нептун». По мнению российских экспертов, она оказалась уязвима для российских систем ПВО.
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